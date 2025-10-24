Trump–Xi : la rencontre qui dope Bitcoin et les marchés européens

C’est une annonce qui apporte une réelle bouffée d’air frais aux marché boursiers en général et plus particulièrement à celui de la crypto. La rencontre au sommet entre Donald Trump et Xi Jinping se précise un peu plus et cela ramène l’optimisme chez les investisseurs. Le Bitcoin retrouve la barre des 111 000 $ et dans le même temps les bourses européennes profite d’une brise agréable. Une accalmie bienvenue dans un climat économique sous tension.

Une rencontre très attendue sur fond de tensions commerciales

C’est un communiqué qui vient directement de la Maison-Blanche. Les présidents américains et chinois vont bel et bien se rencontrer le 30 octobre en marge du sommet de l’APEC à Séoul. Il s’agira de la première rencontre physique entre les deux dirigeants depuis le retour de Trump à Washington.

Une rencontre qui suscite énormément d’espoir d’apaisement mais la situation reste délicate. En effet, les tensions entre les deux gouvernements restent importantes. La menace américaine de 100% de droits de douane sur les importations chinoises dès le 1er novembre court toujours.

Pour rappel, il s’agit d’une mesure de représailles face au durcissement des conditions d’exportations de terres rares par Pékin. Ces matériaux, essentiels à la production de batteries et de semi-conducteurs, sont devenus une arme stratégique dans la rivalité entre puissances.

Bitcoin en tête du rebond mondial

Le Bitcoin a déjà démontré à maintes reprises, sa sensibilité à l’actualité géopolitique. La confirmation de la rencontre a notamment servi de tremplin pour une nouvelle hausse. Son cours se situe désormais au-dessus des 111 000 $, porté par un retour notable de la liquidité.

Les spécialistes de la géopolitique et les traders y voient une possible désescalade entre les deux superpuissances. Une éventualité notamment renforcée par la fermeture des positions Short de la mystérieuse baleine soupçonnée de lien avec Trump.

Dans ce climat, les actifs alternatifs gagnent du terrain. Le Bitcoin, souvent perçu comme une couverture contre l’incertitude, profite de cette fenêtre d’optimisme. Les volumes repartent à la hausse sur les plateformes européennes, confirmant l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels.

L’Europe suit le mouvement haussier

Les bourses européennes ont emboîté le pas à la cryptosphère. Par exemple, l’Euro Stoxx 50 gagne 0,25 %, tandis que le DAX allemand lui, fait +0,15 %. Sur le marché américain, les contrats à terme du S&P 500 avancent de 0,3 %. Tout ceci traduit le regain d’optimisme ambiant, même si la prudence reste le mot d’ordre.

En outre, l’Or surtout impliqué dans des tactiques défensives, a reculé d’environ 1 % à 4 089 $ l’once. Un mouvement typiquement observé à ce niveau lorsque les investisseurs reviennent vers les actifs risqués. Ce basculement montre que le marché parie, au moins temporairement, sur une détente commerciale.

Un sommet clé à Séoul

La rivalité entre les deux superpuissances sera très certainement au cœur des débats de cette rencontre au sommet. S’il est vrai que les deux dirigeants devraient a priori chercher à éviter l’escalade, le caractère sulfureux de Trump est quelque peu inquiétant.

Les discussions porteront aussi sur les chaînes d’approvisionnement technologiques et les restrictions liées aux terres rares. Une issue positive offrirait un soutien immédiat aux marchés, mais un échec pourrait inverser la tendance en quelques heures.

Ce que cela change pour les marchés et la crypto

Si le dialogue reprend, la pression sur les taux d’intérêt et le dollar pourrait se relâcher. Cela favoriserait les actifs alternatifs comme le Bitcoin, déjà en tête des performances de 2025. À l’inverse, une rupture des négociations ranimerait la volatilité, poussant les traders à sécuriser leurs gains.

Les grandes cryptos dont Bitcoin, Ethereum, Solana profitent d’un retour de la liquidité. Ce climat d’attente avant le sommet pourrait même déclencher une phase de spéculation haussière de court terme.

Source : BBC

