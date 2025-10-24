La whale supposément liée à Trump ferme ses shorts BTC : signal de pump ?

Elle fait trembler les marchés à chaque mouvement : la “whale Trump” vient de fermer ses shorts sur Bitcoin. Ce portefeuille, supposément lié à l’entourage du président américain, a un timing réputé impeccable. Et s’il venait d’annoncer, sans un mot, le prochain pump du BTC ?

Qui est cette “whale Trump” et pourquoi elle intrigue ?

Depuis plusieurs mois, la rumeur veut que ce wallet soit lié à des cercles proches de Donald Trump, ou à quelqu’un qui auraient des liens politiques et stratégiques avec les marchés américains. Rien de prouvé, bien sûr, mais dans l’univers crypto, les narratifs font parfois autant de bruit que les faits. Certains estiment même que le wallet appartient au fils de Trump…

🚨 La même whale HyperLiquid connue sous le nom de « Garrett Bullish », qui a empoché 190 millions $ en shortant le marché crypto juste avant l’annonce des droits de douane de Trump sur la Chine, aurait aussi parié sur Polymarket que Trump gracierait CZ avant fin 2025…



Un… pic.twitter.com/Lw8Kz7YAMG — Goku 🗞 (@Crypto__Goku) October 24, 2025

Quoi qu’il en soit, ce wallet est devenu célèbre pour ses positions massives sur les dérivés Bitcoin, souvent dans un timing parfait d’annonce politique. Il avait notamment shorté le marché d’environ 190 millions de dollars 30 minutes avant le krach créer par l’annonce de Trump sur les tarifs imposer à la Chine. Résultat : chaque mouvement de ce portefeuille est scruté comme un possible signal précurseur. Et cette fois, il arrête de parier contre le BTC…

Qu’est-ce que cette whale a fait exactement ?

La « insider whale » a donc fermé une série de positions short sur Bitcoin. Elle ne pari plus sur la baisse du BTC. Les données on-chain montre une dizaine de transactions « Close Short », toutes au prix de 108 150 $. Les montants varient, mais le total dépasse plusieurs dizaines de millions de dollars.

Fermer un short, c’est parfois une façon de prendre ses profits… ou d’éviter de se faire piéger par un retournement brutal. Dans tous les cas, ça veut dire une chose : cette whale n’attend plus une chute imminente de Bitcoin. Et pour les traders qui la suivent de près, ce geste est interprété comme un tournant.

Pourquoi ça peut annoncer un pump du Bitcoin ?

Si une whale de cette taille ferme ses shorts, c’est peut-être parce qu’elle anticipe une reprise haussière du marché. En effet, les gros portefeuilles ont souvent accès à plus d’informations, et leurs décisions ne sont pas prises à la légère. Ce geste peut donc être vu comme un regain de confiance sur la hausse du prix.

En général, ce type de mouvement a un impact psychologique fort. Cela peut créer une vague d’optimisme chez les traders, déclencher des rachats en urgence de positions short (short squeeze), ou simplement redonner de l’élan à un BTC qui stagnait. Est-ce le début d’un nouveau leg haussier ?

… ou au contraire, un simple repositionnement stratégique ?

Mais attention à ne pas tirer de conclusions trop vite. Fermer un short ne veut pas forcément dire “je suis bullish”. Cela peut aussi être un repositionnement temporaire. Peut-être que la whale attend un meilleur point d’entrée pour re-shorter, ou qu’elle veut éviter la volatilité attendue sur les marchés cette semaine après l’annonce de l’inflation US.

Et aussi, ce ne serait pas la première fois qu’un gros joueur manipule le sentiment du marché pour faire réagir les autres. Dans le monde des dérivés crypto, certaines whales utilisent leurs trades comme des leurres. Fermer un short maintenant… pour en rouvrir un plus haut demain ? C’est un scénario tout à fait crédible.

Mais attention, le comportement des whales est toujours fascinant, mais il ne doit pas devenir un guide automatique. Oui, elles influencent le marché. Et oui, la whale « Trump » a eu un timing plus que parfait. Mais elles peuvent aussi se tromper et/ou chercher à brouiller les pistes.

Ce qui est certain, c’est que les prochaines 24 à 72 heures seront décisives, surtout avec la publication des nouveaux chiffres de l’inflation (CPI) qui arrive. Si le BTC réagit positivement au CPI et part en pump, cette whale aura peut-être anticipé le move.

