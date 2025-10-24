Mining Bitcoin : la Chine pèse désormais 14% du hashrate mondial malgré le ban

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 24, 2025

Officiellement interdit depuis 2021, le mining continue pourtant de tourner dans l’ombre. D’après les dernières données, la Chine représenterait encore 14 % du hashrate mondial. Discret mais bien réel, ce retour surprend… et montre que le pays reste un acteur clé du réseau.

La Chine mine toujours du Bitcoin

Officiellement, la Chine a totalement banni le mining de Bitcoin depuis 2021. Mais dans les faits, le pays reste un acteur majeur du réseau. D’après les dernières estimations publiées par Hashrate Index, la Chine représenterait encore environ 14 % du hashrate mondial, soit la troisième place au classement mondial, derrière les États-Unis et la Russie.

Source : Hashrate Index

Malgré les fermetures massives, les saisies d’équipements et l’exode de nombreux mineurs vers des juridictions plus tolérantes, l’activité de mining n’a jamais totalement disparu du territoire chinois. Et elle semble même repartir, dans l’ombre, portée par des conditions techniques et économiques toujours très attractives.

Combien pèse la Chine aujourd’hui dans le mining Bitcoin ?

Le chiffre de 14 % a de quoi surprendre. Ce n’est pas rien, surtout quand on se rappelle qu’en 2020, la Chine dominait le hashrate mondial avec plus de 65 % de la puissance de calcul globale. Après le ban, beaucoup pensaient que cette ère était définitivement terminée.

Mais d’après les données de fin 2024, la Chine revient sur le podium mondial, juste derrière les États-Unis (≈36 %) et la Russie (≈16 %). Ce chiffre confirme une tendance qu’on soupçonnait déjà depuis plusieurs mois : une partie du mining chinois a survécu… et s’adapte pour continuer à tourner, souvent à l’abri des radars.

Qui mine encore du Bitcoin en Chine malgré l’interdiction ?

La plupart des grandes fermes industrielles ont fermé boutique après 2021. Mais des réseaux “underground” se sont organisés. Ce sont souvent de petits mineurs indépendants, installés dans des zones reculées, avec peu de visibilité. Certains anciens acteurs ont même fragmenté leurs anciennes structures en dizaines de micro-sites pour éviter de se faire repérer.

Il faut aussi compter sur les pools de mining, dont certains sont historiquement liés à la Chine. Même si les machines ne sont pas physiquement sur le territoire, le hash peut transiter par ces pools, ce qui rend la localisation difficile à estimer. Et il ne faut pas oublier les fabricants chinois d’ASIC comme Bitmain, qui continuent de fournir massivement les mineurs du monde entier… y compris dans leur propre pays.

Où se cachent ces mineurs en Chine ?

Avant le ban, certaines régions chinoises étaient devenues de véritables hubs du mining. C’était notamment le cas du Sichuan et du Yunnan, deux provinces du sud-ouest riches en barrages hydroélectriques. Pendant la saison des pluies, l’électricité y est bon marché et abondante, un eldorado pour les mineurs. Au final la Chine est un peu un cocktail parfait pour les mineurs : électricité et matériel bon marché.

Aujourd’hui, l’activité est bien plus discrète. Certains profitent encore de ces pics d’électricité bon marché, mais à plus petite échelle. D’autres se tournent vers le nord et l’ouest du pays, comme l’Inner Mongolia ou le Xinjiang, régions historiquement liées à l’industrie minière. Mais partout, la stratégie est la même : fragmenter, se cacher, et rester mobile.

Malgré l’interdiction, la Chine reste un acteur clé du mining Bitcoin. Plus discrète, plus fragmentée, mais toujours présente. C’est un véritable jeu du chat et de la souris entre les mineurs et les autorités, chacun cherchant à avoir un coup d’avance.

PEPENODE : le meme coin qui mine pendant que les autres dorment

Pendant que la Chine fait du mining dans l’ombre, d’autres projets crypto misent sur un mining fun et innovation. C’est le cas de PEPENODE, un meme coin pas comme les autres qui cartonne actuellement en prévente. Son concept : vous permettre de miner des memes coin dans un univers virtuel, en combinant des nœuds, en boostant vos installations, et en récoltant des récompenses en tokens comme $PEPE ou encore $FARTCOIN.

Derrière le côté décalé, le modèle “mine-to-earn” de PEPENODE est ultra-efficace. La plateforme propose jusqu’à 670% de récompenses de staking, des airdrops réguliers, et une communauté active. Un bon mix entre le monde du mining traditionnel et la folie des meme coins. Si vous cherchez un projet original avec une touche d’humour et un vrai potentiel, PEPENODE mérite clairement un coup d’œil.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Source : Hashrate Index

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :