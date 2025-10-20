Le marché crypto repasse au vert après l’annonce du sommet Trump–Xi

Après des semaines de tensions, Donald Trump annonce une rencontre surprise avec Xi Jinping. Un sommet sous haute tension, entre menaces de guerre commerciale, minerais rares et chute des marchés. De quoi faire souffler un (petit) vent d’optimisme sur le marché crypto…

Trump tend (enfin) la main à Xi

Dimanche soir, Donald Trump a confirmé sur Fox News ce que les marchés n’osaient plus espérer : il rencontrera Xi Jinping le 31 octobre prochain à Séoul, lors du sommet APEC. « On va se voir, avec Xi et d’autres dirigeants », a-t-il déclaré, saluant même son homologue chinois comme un « homme incroyable » à la tête d’« une histoire digne d’un film ».

Ce ton étonnamment apaisé tranche avec celui des jours précédents. Trump venait d’imposer des tarifs de 100 % sur des produits chinois, provoquant une flambée des tensions commerciales.

Juste avant, Pékin avait menacé de restreindre l’accès aux minerais rares, ces métaux indispensables à la fabrication des batteries, des puces IA et du matériel de minage. Un bras de fer géopolitique qui menaçait de faire imploser l’industrie tech… et par ricochet, tout l’écosystème crypto.

Derrière le sommet : un duel sur le commerce et les minerais rares

Dans son interview sur Fox News, Trump a détaillé les raisons de ce sommet. Tout a vraiment basculé le 9 octobre, lorsque la Chine a annoncé des restrictions massives sur l’exportation des terres rares, visant à limiter leur transformation à l’étranger, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs et de la défense.

Un message clair adressé aux États-Unis, qui dépendent encore largement de ces ressources stratégiques. À noter : la Chine contrôle 70 % de l’offre mondiale.

Trump a aussitôt répondu en mode frontal. Il prévoit d’augmenter les tarifs douaniers de 100 % sur les importations chinoises dès le 1er novembre, en plus des ceux déjà en place. Il défend cette stratégie comme étant « totalement légale » sous la Section 301 du Trade Act, et accuse Pékin de « tenir le monde en otage » avec ces minerais.

Pour lui, pas question de faire plier la Chine, mais de forcer un accord : « Je veux un commerce équitable, c’est tout ». Résultat : ce sommet est moins une main tendue qu’une tentative de renégociation sous pression, avec en toile de fond une guerre économique aux conséquences mondiales.

Une guerre commerciale qui a fait trembler les marchés

C’est tout le marché qui a souffert de la nouvelle. En quelques jours, Bitcoin, Ethereum et la majorité des altcoins ont plongé. Le marché a été victime d’un véritable bain de sang : plus de 20 milliards de dollars de positions longues ont été liquidées, une des plus grosses purges de l’histoire crypto.

Certaines cryptos ont perdu jusqu’à 70 % de leur valeur en quelques heures. Les investisseurs ont fui les actifs à risque, les liquidités se sont évaporées, et les réseaux sociaux n’étaient plus que l’écho d’une panique collective. La combinaison entre effet de levier, rumeurs politiques et manque de volume a transformé une simple annonce en tempête parfaite.

L’annonce du sommet relance le moral et les prix

Mais comme souvent, le retournement a été aussi brutal que la chute. Dès l’annonce de la rencontre Trump–Xi, le marché a repris espoir. En quelques heures, la capitalisation totale du marché est remontée à environ 3,77 T$, soit près de +5% depuis l’annonce du sommet.

Bitcoin a rebondi à 111 147 $ (+2 %)

Ethereum à 4 054 $ (+3,5 %)

BNB à 1 122 $

Solana à 192,96 $ (+4 %)

Le Crypto Fear & Greed Index, tombé à 22 vendredi dernier (zone « Extrême peur »), est remonté à 30 ce lundi matin. Un petit signal positif, mais qui montre que le climat reste fragile. Selon plusieurs analystes, ce rebond est surtout technique : après une chute aussi violente, il suffisait d’un peu d’optimisme pour relancer la machine.

Les investisseurs respirent, mais restent prudents

Ce rebond ne fait pas encore l’unanimité. Certains parlent déjà d’un simple « dead cat bounce », un faux départ avant une rechute. Sans avancée concrète lors du sommet de Séoul, les marchés pourraient replonger aussi vite qu’ils ont rebondi.

Pour l’instant, les gros portefeuilles reviennent timidement sur le marché. Les volumes repartent, les altcoins reprennent quelques couleurs, et les traders se remettent à jouer la hausse. Mais l’ambiance reste tendue. Un tweet de Trump ou un faux pas diplomatique pourrait suffire à faire tout basculer à nouveau.

Source : Fox News

