Eric Trump veut tokeniser des immeubles via World Liberty Financial

Eric Trump confirme un projet de tokenisation immobilière avec World Liberty Financial et un stablecoin adossé au dollar baptisé USD1. L’ambition consiste à ouvrir l’accès fractionné à des actifs réels, tout en portant l’émission, la tenue de registre et le règlement sur une infrastructure blockchain.

World Liberty Financial entre en scène

Le projet met en avant un schéma classique de finance tokenisée. Eric Trump l’a confirmé lors d’une interview à CoinDesk TV. Des parts représentatives d’immeubles seraient émises sous forme de jetons, négociables dans un cadre conforme, avec un stablecoin USD1 comme devise de règlement.

L’idée est d’abaisser le ticket d’entrée et de fluidifier l’appariement entre vendeurs et acheteurs d’allocation immobilière. Le message se veut pragmatique, faire entrer des actifs tangibles dans des canaux numériques où la traçabilité et la programmabilité facilitent les opérations de marché.

À ce stade, plusieurs variables restent ouvertes. Le calendrier précis de mise en production n’est pas détaillé, pas plus que la liste des premiers actifs ciblés. Par ailleurs, la structure juridique en coulisses demeure à clarifier, qu’il s’agisse d’un SPV dédié, d’un trust ou d’un autre véhicule de détention. En conséquence, la communication insiste sur le cap stratégique plutôt que sur des engagements opérationnels datés.

Tokenisation immo : ce que ça change pour les flux et la liquidité

Dans les faits, la tokenisation immobilière promet trois bénéfices concrets. Le fractionnement des droits économiques, d’abord. Cela agrandit l’audience, au-delà des seuls investisseurs professionnels.

Ensuite, un marché secondaire plus fluide, puisque des unités numériques standardisées s’échangent plus simplement que des parts papier. Enfin, une meilleure portabilité des collatéraux, les jetons pouvant entrer dans des mécanismes de prêt ou de repo sous réserve d’un périmètre conforme.

Cependant, la promesse tient à la qualité de l’exécution. La chaîne de valeur suppose une émission encadrée, une garde robuste, des contrôles KYC/AML rigoureux et un marché secondaire sous licence.

L’adossement à USD1 ajoute une autre couche d’exigences, car la stabilité de la monnaie de règlement repose sur la qualité des réserves, la fréquence des attestations et la rédemption au pair. Autrement dit, la confiance se gagne autant dans la tuyauterie que dans la vitrine.

Questions ouvertes : gouvernance, redemption et conformité

Trois points domineront l’évaluation des investisseurs. D’abord, la gouvernance du montage, notamment la hiérarchie des créanciers et les droits des porteurs en cas d’événement de crédit sur l’actif sous-jacent.

Ensuite, la rédemption d’USD1, avec le détail des actifs de réserve, la localisation des comptes, l’auditeur et les fenêtres de rachat. Enfin, la conformité du marché secondaire, car la liquidité promise dépend d’autorisations concrètes et d’intermédiaires agréés. À défaut, la circulation resterait cantonnée à des investisseurs éligibles, ce qui réduirait l’effet de réseau.

Réglementairement, rien n’est automatique. Des parts tokenisées s’apparentent à des titres et exigent un fondement légal clair, enregistrement formel ou régime d’exemption. De même, un stablecoin libellé en dollars s’expose aux attentes élevées des régulateurs sur la transparence et la ségrégation d’actifs.

On-ramp régulé, garde perso : Best Wallet en complément

Une fois des parts immobilières tokenisées acquises via un canal conforme, la question de la conservation se pose. Best Wallet est une réponse. La plateforme propose une self-custody multi-chaînes, qui donc privilégie la maîtrise des clés. Ce choix sépare l’étape d’achat du volet garde et limite la dépendance à un seul intermédiaire.

Un investisseur peut ainsi régler en USD1 sur un on-ramp régulé, puis transférer ses jetons vers Best Wallet. Il peut ensuite organiser sa trésorerie RWA et suivre ses positions. La priorité ici est donnée à la traçabilité et à la portabilité.

