Justin Sun au cœur de la controverse : 63 % de TRX sous contrôle ?

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Septembre 27, 2025

Selon Bloomberg, Justin Sun contrôlerait environ 63 % de l’offre de TRX. L’information, alimente les soupçons de centralisation autour de Tron et pose des questions de gouvernance. Le fondateur de Tron a tenté d’empêcher la publication de détails sur ses avoirs, sans succès devant la justice américaine.

63 % de TRX sous la main de Sun ? Les chiffres qui fâchent

Dans son enquête, Bloomberg évoque près de 60 milliards de TRX détenus par Sun, soit environ 63 % de l’offre en circulation au moment des faits. Des reprises de presse et d’analystes ont amplifié l’alerte. Cela souligne la contradiction entre ce niveau de concentration et l’idéal de décentralisation. Sun a saisi un tribunal pour bloquer la publication, mais la demande d’injonction a été rejetée.

Au-delà de la polémique, le marché observe TRX de près. Le jeton évolue actuellement autour de 0,336 $, avec une capitalisation supérieure à 31,8 Md $ selon CoinGecko. Ces données évoluent vite, mais donnent l’ordre de grandeur d’un actif désormais au cœur du débat « décentralisation vs. contrôle ».

Gouvernance et risques : quand la centralisation menace Tron

Un détenteur aussi dominant peut, en théorie, peser sur la gouvernance, la liquidité et le prix. L’argument est connu. Si une seule partie contrôle une large part du supply, le réseau ressemble plus à une structure privée qu’à une infrastructure ouverte. Cela peut inquiéter les investisseurs institutionnels, déjà attentifs aux critères de risque, de conformité et de gouvernance.

Justin Sun owns 64% of $TRX supply #Tron

CZ owns 64% of $BNB supply #Binance @Bloomberg updated its Billionaires Index profile on Justin Sun, the founder of the Tron blockchain, alleging that he controls approximately 64% of the total TRX (Tronix) supply. This estimate is… — MartyParty (@martypartymusic) September 26, 2025

La controverse intervient alors que Justin Sun reste sous le feu des projecteurs, entre procédures et frictions publiques. Récemment, la plateforme World Liberty Financial a blacklisté une adresse associée à Sun, un épisode qui a ravivé les discussions autour de sa place dans l’écosystème. Là encore, la perception de « risque émetteur » devient un sujet en soi pour un réseau qui revendique la neutralité.

Réactions du marché et enjeu réglementaire

Côté prix, l’impact immédiat reste mesuré, mais le sentiment s’érode. Les investisseurs s’interrogent sur la résilience du réseau en cas de vente, de gel d’actifs, ou de contentieux supplémentaires. Dans un contexte de surveillance renforcée des stablecoins et des réseaux utilisés à grande échelle, la question de la concentration devient un point d’attention pour les régulateurs.

Isn’t rocket science to assume he committed crimes in the books to buy his own coin up https://t.co/g8phniuUvl — SM17 (@SMtrades_) September 26, 2025

La tentative avortée d’empêcher Bloomberg de publier des informations sur les avoirs de Sun ajoute une dimension juridique. Les documents de procédure évoqués par la presse font état d’un portefeuille qui comprend, en plus des TRX, des avoirs en bitcoin, ether et stablecoins. D’après ces révélations, Tron repose sur une centralisation beaucoup plus marquée qu’annoncé.

SUBBD : un contre-modèle communautaire

Cette affaire met le doigt sur une contradiction plutôt récurrente du secteur. Des projets se présentent comme décentralisés mais leur avenir dépend d’un acteur dominant. Une telle concentration soulève des doutes. Elle limite la solidité du réseau. SUBBD, à l’inverse, revendique un fonctionnement communautaire, avec une répartition élargie des jetons et des outils pensés pour impliquer davantage ses utilisateurs.

L’objectif : réduire la dépendance à une figure ou une entité dominante. Le jeton privilégie des parcours d’adoption portés par la communauté et une gouvernance partagée.

En pratique, SUBBD cherche à étaler la détention du jeton, à clarifier les règles de participation, et à s’inscrire dans une logique d’utilité concrète (usages communautaires, accès à des services, incitations in-app). Le positionnement reste prudent : projet émergent, volatilité élevée, mais narratif « décentralisation réelle » assumé, à contre-courant des controverses actuelles.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

