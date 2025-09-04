Explosion des stablecoins dollars : l’Union Européenne continue son combat

L’Union européenne multiplie les mauvais choix à l’encontre des cryptomonnaies. Progressivement, les stablecoins euros restant se font évincés de la scène internationale. Les 10 premiers actifs de cette branche sont adossés au dollar, signe de maux profonds qu’il faut résoudre à la racine. Malgré cela, le vieux continent continue son combat, plus fort que jamais, à l’encontre de cette classe d’actifs.

De nouvelles déclarations prennent place : la BCE, toujours défiante

Le mercredi 3 décembre, la neuvième conférence annuelle du Comité européen du risque systémique (CERS) s’est tenue. Au coeur des discussions, nous retrouvons une nouvelle fois les stablecoins.

Le CERS est indépendant, chargé de la surveillance macroprudentielle du système financier. En effet, son objectif est de contribuer à la prévention ou l’atténuation des risques. D’autant plus, le CERS est actif quant aux évolutions financières. Ne pas menacer la stabilité du système est un critère majeur.

Également, d’après les informations rapportés par Coindesk, Piero Cipollone, membre du conseil d’administration de la BCE, a rapporté que :

Si une cyberattaque provoquait la panne de la propre application d’une banque, mais que les services backend de la banque fonctionnaient, les clients accéderont toujours à leurs comptes via l’application de l’euro numérique de la BCE (…). Seul l’euro numérique émis par notre BCE a cours légal et cela doit être indiqué à tous les citoyens Mauvaises décisions et régulation : l’UE fait fausse route

Pour rappel, le marché des stablecoins s’approche des 300 milliards de dollars. Une révolution qui est donc inévitable, se traduisant indirectement par l’éviction de l’euro, résultant des mauvaises décisions de l’Union européenne. Par exemple :

Une sur-régulation du marché crypto.

L’arrivée de MiCA qui est un frein aux émetteurs

Un manque de compétitivité crucial.

Pendant ce temps, World Liberty Financial a déployé son USD1 sur Solana en parallèle du listing de son jeton de gouvernance, le WLFI. Les stablecoins dollars représentent à ce jour plus de 99 % du marché des stablecoins. L’euro est entièrement écarté, ce qui porte un coup à la compétitivité des pays européens.

D’autant plus, avec le GENIUS Act, les USA se positionne à contre-courant de MiCA : une réponse indirecte et audacieuse qui influence directement le déplacement des liquidités.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

