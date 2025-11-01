TRUMP Token en pleine ascension : la barre des 9 $ devient l’objectif brûlant

Cela fait plusieurs jours maintenant que le jeton TRUMP fait jaser sur le marché des memecoins. Une progression inexorable qui le fait désormais orbiter autour de 8,70 $. Étrangement, et surtout en l’absence de tout buzz significatif, le souffle haussier semble plutôt bien installé. Désormais, le débat autour des signaux techniques indique une cible : 9 $.

Un élan soutenu par les signaux techniques

Sur le graphique journalier, la dynamique est nette : le TRUMP Token a retrouvé son aplomb. Les moyennes mobiles exponentielles à 9 et 20 jours grimpent ensemble, s’écartant légèrement. Or ce type de config est généralement retrouvée sur un marché où la demande dépasse l’offre.

Dans le cas d’espèce, les acheteurs conservent un net avantage. La MACD notamment, confirme le franchissement de la ligne de signal par la principale avec un ancrage progressif en territoire positif. Autrement dit, la pression haussière reste bien vivante. L’histogramme, lui, continue de croître doucement, preuve que le courant acheteur ne faiblit pas.

Quant au RSI qui oscille autour de 60 points, il reste dans la zone idéale : optimiste, mais pas excessif. Cette position médiane peut devenir un excellent point de départ à la hausse. Fragile, mais favorable.

Des niveaux clés à surveiller de près

L’intervalle 8,63–8,69 $ fait office de plafond à court terme. En effet, le marché y a déjà trébuché plusieurs fois. Cela dit, ce nouvel élan semble suffisant pour retenter la percée. Au cas où la résistance cède, le prix pourrait viser 9,25 $, puis éventuellement 9,50 $. Une zone où les vendeurs tenteront probablement de reprendre la main.

Par contre en cas de repli, les soutiens immédiats se situent à 8,28 $, 8,19 $ et plus bas vers 7,57 $. Ce sont des zones stratégiques où les acheteurs ont déjà défendu leur position avec vigueur.

Le carnet des ordres dessine les frontières du combat

Les carnets d’ordres dressent un premier récap de la bataille. Sur la partie “buy”, on observe un mur de demande massif (plus de 61 000 tokens) à 7,69 $, soit environ 470 000 $. Une véritable ligne de défense qui traduit assez bien la confiance des acheteurs. En cas de cassure, il faudrait s’attendre à une correction d’environ 7 à 8 % avant stabilisation.

A l’opposé, une épaisse barrière de vente s’est formée à 10 $ et elle regroupe plus de 74 000 tokens soit potentiellement 740 000 $. Si le jeton TRUMP réalise l’exploit de la percée au-delà de ce mur, certains observateurs annonce un bond de près de 20 %. Entre-temps, les zones à 8,80 $ et 9,50 $ pourraient servir de tremplins intermédiaires.

Entre patience et audace : Les scénarios du moment

Pour les traders à la recherche d’un point d’entrée, un breakout validé au-dessus de 8,70 $ ferait office de signal d’achat crédible. Auquel cas, les cibles de 9,25 $ et 9,50 $ restent réalistes, avec un stop bien placé sous 8,20 $.

Pour les plus prudents en revanche, il faudra probablement attendre un signe d’essoufflement. Autour de 9,20 $–9,50 $, la pression vendeuse pourrait refaire surface, offrant des opportunités de shorts tactiques vers 8,30 $.

Une tendance toujours favorable aux acheteurs

Globalement, la structure technique du TRUMP Token reste solide. Tout comme Maxidoge, la vague haussière en formation est notamment appuyée par des volumes en expansion et des signaux techniques cohérents. Cela dit, nous restons sur le marché des memecoins. Au-delà des signaux techniques, ses fondamentaux sont très friables. Mais le potentiel explosif en revanche, est indéniable.

La prudence reste de mise, évidemment : trop de confiance entraîne souvent un excès de volatilité. Pourtant, à ce stade, les acheteurs ont clairement l’initiative.

Si le seuil des 9 $ tombe, le regard se tournera vite vers 10 $. Un cap autant symbolique que psychologique. Ce serait une nouvelle fois la preuve que le TRUMP Token est l’un des paris spéculatifs les plus en vue du moment.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :