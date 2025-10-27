American Bitcoin booste ses réserves : +163 M $ en BTC pour le clan Trump

Le clan Trump renforce son pari crypto avec la société American Bitcoin. Cofondée par Eric Trump et Donald Trump Jr., l’entreprise vient d’acquérir 1 414 BTC pour environ 163 millions de dollars. Avec cette opération, ses réserves atteignent désormais 3 865 BTC, soit près de 445 millions $ au cours actuel.

Une nouvelle offensive du clan Trump sur le Bitcoin

La manœuvre illustre une stratégie claire : accumuler du Bitcoin comme levier de valeur. Eric Trump, directeur de la stratégie, a expliqué vouloir « augmenter le ratio Bitcoin par action ». Autrement dit, plus chaque part de l’entreprise est adossée à du BTC, plus la valorisation boursière gagne en légitimité.

Pour le clan Trump, l’objectif est aussi politique que financier. American Bitcoin entend devenir une référence pour les investisseurs qui croient en la suprématie du Bitcoin face au dollar et aux institutions traditionnelles.

Une montée en puissance éclair sur le Nasdaq

L’entreprise connaît une ascension fulgurante. Après sa fusion avec Gryphon Digital Mining en août, American Bitcoin a fait son entrée au Nasdaq début septembre. Une première journée de cotation explosive : le titre ABTC a bondi de 85 % en intraday, avant d’être suspendu à plusieurs reprises pour volatilité excessive.

Ce succès s’explique par un contexte favorable. Le marché anticipe une nouvelle vague d’adoption institutionnelle du Bitcoin. Pendant ce temps, les entreprises liées à l’écosystème attirent un afflux massif de capitaux.

L’acquisition du matériel de minage de Hut 8, conclue quelques mois plus tôt, a permis à American Bitcoin de sécuriser ses opérations. Dans le même temps, cela a également contribué à l’accélération de son modèle de minage intégré à une trésorerie Bitcoin. En somme, une combinaison encore rare sur le marché américain.

Une stratégie Bitcoin assumée et politique

Pour Eric Trump, le message est limpide. « Nous croyons que la meilleure mesure de succès pour une plateforme d’accumulation de Bitcoin est la quantité de BTC qui soutient chaque action », a-t-il déclaré.

Ce discours ancre la société dans une logique de Bitcoin standard. Une approche qui valorise la rareté et la transparence plutôt que la dette et la création monétaire. Mais cette philosophie divise. En effet, là où certains analystes y voient un modèle novateur, pour d’autres il ne s’agit que d’un outil politique habilement déguisé en projet industriel.

Les liens politiques attisent les critiques

L’expansion rapide d’American Bitcoin intervient dans un climat tendu. Le président Trump a récemment gracié Changpeng “CZ” Zhao, fondateur de Binance, condamné pour violation des lois anti-blanchiment américaines.

Une décision qui a provoqué une tempête politique. La représentante démocrate Maxine Waters a dénoncé un acte « scandaleux mais peu surprenant », accusant Trump de « favoriser les criminels crypto » et d’utiliser la présidence pour accroître sa richesse personnelle.

Ces critiques s’ajoutent à des analyses révélant une hausse spectaculaire du patrimoine du président depuis le début de son second mandat. Eric Trump lui-même a reconnu que les profits familiaux liés aux actifs numériques dépassaient « probablement le milliard de dollars ».

Entre influence politique et ambitions financières

American Bitcoin ne se contente pas d’être une société minière ; elle incarne une vision politique du Bitcoin. Pour le clan Trump, la première cryptomonnaie symbolise la souveraineté économique américaine face à la dépendance au système monétaire mondial.

Mais cette rhétorique séduit autant qu’elle inquiète. Les observateurs redoutent que l’imbrication croissante entre pouvoir et crypto-industrie brouille les lignes entre ambition publique et intérêt privé.

Reste un fait : le clan Trump continue d’accumuler du Bitcoin à un rythme soutenu. Et avec près d’un demi-milliard de dollars déjà converti en BTC, American Bitcoin s’impose comme un acteur majeur de la nouvelle ère crypto-politique américaine.

Source : American Bitcoin

