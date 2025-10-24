Trump pardonne CZ et BNB explose : vers un nouveau rallye ?

C’est une annonce qui pèse son pesant d’Or dans l’actualité crypto de cette journée. Donald Trump vient d’accorder la grâce présidentielle à l’ex patron de Binance. Ecroué dans une affaire de blanchiment d’argent dans laquelle il a plaidé coupable, CZ se voit offrir un nouveau départ par le président des USA. Dans la foulée, les marchés semblent avoir réagi à la nouvelle avec le BNB qui bondi de plus de 5,5 % et la classe politique qui crie au scandale.

Un pardon présidentiel qui secoue tout le marché crypto

Cette nuit, la Maison-Blanche a confirmé le pardon présidentiel accordé à Changpeng Zhao deux ans après que ce dernier ait été condamné pour avoir facilité le blanchiment de capitaux via Binance. Selon les déclarations de Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, Donald Trump n’a fait qu’exercer son autorité constitutionnelle.

Une décision motivée par la réparation d’une injustice causée par la précédente administration selon ses dires. CZ se serait donc retrouvé pris dans l’engrenage d’une guerre politique contre la crypto sans victimes ni fraude réelle.

Quelle que soit la lecture que l’on en fait, cette décision semble claire sur au moins un point : la politique anti-crypto de l’ère Biden est terminée. Et les marchés l’ont compris en quelques minutes.

$BNB: Great moves today with CZ's pardon; this was probably baked in to a degree but nice to see the charts move either way.



BNB ecosystem coins like 4/Aster also moving. I'm conflicted if this is going to continue being the strongest major or not. I'm personally of the opinion… pic.twitter.com/1HF94ygXtP — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) October 23, 2025

BNB s’envole à 1 100 $ dans la foulée

Le marché a réagi de façon quasi instantanée à l’annonce. En effet, il n’a fallu qu’une poignée d’heures pour que le BNB bondisse de 5,5 %. Mais, l’on ne saurait attribuer la hausse à la seule nouvelle du pardon présidentiel. En pour cause, cela intervient dans un contexte haussier globale avec un retour de capitaux notable sur le marché en ce début de journée.

De plus, BNB avait déjà établit un ATH à 1 375 $ deux semaines au paravent. Les avis de spécialistes sur la question de la trajectoire court terme sont partagés. Certains, comme Open4Profit, estiment qu’un franchissement de la résistance des 1 180 $ – 1 220 $ pourrait propulser le BNB vers 1 500 $. D’autres, plus prudents, rappellent que la crypto a besoin de souffler après une telle série haussière.

CZ remercie Trump et promet une ère nouvelle pour la crypto

Sur X, CZ a exprimé sa gratitude envers l’administration Trump. “Je suis profondément reconnaissant pour cette décision et pour la défense de la justice, de l’innovation et de l’équité”, a-t-il écrit.

Il promet désormais de faire tout ce qui est possible pour transformer les États-Unis en la capitale mondiale de la crypto. Ce message, perçu comme un symbole fort, a renforcé la confiance des investisseurs. Il replace Binance et son fondateur au centre du récit d’une Amérique qui veut redevenir leader technologique.

Une décision politique explosive

Mais tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. La représentante démocrate Maxine Waters a dénoncé une “corruption à ciel ouvert”. Elle accuse Trump d’avoir récompensé un “criminel crypto” en échange de financements occultes via World Liberty Financial, l’empire DeFi de la famille Trump.

Selon elle, cette grâce n’est rien d’autre qu’un “pardon de complaisance”, symbole d’un système “pay-to-play” où l’argent achète la clémence. Ces attaques, relayées par plusieurs médias américains, soulignent la fracture politique autour de la crypto aux États-Unis.

BNB face à sa résistance : vers un nouveau sommet ou un essoufflement ?

Techniquement, le BNB reste solide. Il évolue dans une zone de consolidation entre 1 050 et 1 125 dollars. Les traders surveillent désormais les points de rupture autour de 1 180 $.

Un passage au-dessus de ce seuil pourrait rouvrir la voie vers un nouvel ATH et raviver le scénario haussier jusqu’à 1 500 $. Cependant, certains observateurs, comme Altcoin Sherpa, appellent à la prudence. BNB et ETH ont connu des rallyes spectaculaires, mais un repli serait sain à court terme.

Vers une nouvelle ère crypto sous Trump ?

Le pardon de CZ s’inscrit dans une logique politique assumée. Trump cherche à réhabiliter la crypto, à en faire un pilier de la nouvelle économie américaine.

L’impact symbolique est fort. Pour les partisans du secteur, ce geste pourrait marquer le début d’une ère plus ouverte et plus favorable à l’innovation. Pour les détracteurs, c’est un dangereux précédent. Quoi qu’il en soit, le marché a déjà voté. Et BNB, plus que jamais, redevient le symbole d’une crypto qui refuse de plier.

Source : CNBC

Pour aller plus loin sur le sujet :