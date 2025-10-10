CZ, le fondateur de Binance, visé par des hackers gouvernementaux

Même les plus grands noms de la crypto ne sont pas à l’abri. Changpeng Zhao, alias CZ, fondateur de Binance, a récemment reçu une alerte de Google lui indiquant une tentative de piratage menée par des « hackers soutenus par un gouvernement ». Une attaque qui relance les inquiétudes autour des cyber-menaces visant directement les figures du Web3… et confirme que la guerre numérique autour des cryptos est bel et bien en cours.

CZ reçoit une alerte “gouvernementale” de Google

Tout est parti d’un simple message affiché sur l’écran de CZ : Google l’a prévenu que son compte faisait l’objet d’une tentative d’intrusion par des « government-backed attackers » (hackers soutenus par un gouvernement). Le fondateur de Binance a partagé la capture sur X, non sans une touche d’humour : “Je n’ai rien d’important sur ce compte.” Même les figures les plus puissantes du Web3 sont surveillées.

I get this warning from Google once in a while. Does anyone know what this is? North Korea Lazarus?



Not that I have anything important on my account. But stay SAFU. 🙏 pic.twitter.com/FCTIrcQG2C — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 10, 2025

D’après plusieurs experts (et CZ lui-même), l’un des suspects les plus probables serait encore une fois le Lazarus Group, un collectif de hackers nord-coréens tristement célèbre. Ce groupe est déjà soupçonné d’être derrière le piratage historique de Bybit, avec plus de 1,4 milliard de dollars volés. Et visiblement, ils ne comptent pas s’arrêter là.

Lazarus Group : les pirates de Pyongyang refont surface

Le groupe Lazarus, c’est ce collectif lié au régime nord-coréen qui est derrière plusieurs des plus gros piratages du secteur, comme l’affaire Ronin / Axie Infinity, ou plus récemment, le hack de Bybit à 1,4 milliard de dollars. Leur but est simple : financer discrètement le régime de Pyongyang via des cryptos volés.

Mais ce qui est encore plus inquiétant, c’est leur stratégie actuelle. Ils ne se contentent plus de pirater à distance. Ils infiltrent carrément les équipes crypto en se faisant passer pour des développeurs freelance, avec de faux CV, de faux profils LinkedIn, et des adresses IP trafiquées. En 2024, plus de 1,34 milliard $ de cryptos ont été dérobés par ces méthodes, selon Chainalysis. Un record absolu.

Coinbase, Bybit, Binance : les géants en première ligne

Ce n’est pas un hasard si les attaques se concentrent sur les grandes plateformes. En 2024, Coinbase a subi une fuite de données touchant environ 1 % de ses utilisateurs. Bybit a essuyé la plus grosse perte de l’histoire du secteur. Et aujourd’hui, c’est CZ lui-même qui reçoit un avertissement. Le message est clair : personne n’est intouchable.

Le pire, c’est que failles sont le plus souvent humaines : un e-mail trop crédible, une fausse offre d’emploi, une extension de navigateur malveillante… Les pirates jouent sur la confiance, plus que sur la technique. R

Résultat : même avec les meilleures sécurités, le risque zéro n’existe pas. Ce nouvel épisode rappelle à quel point la vigilance doit rester une priorité, autant pour les entreprises que pour nous investisseurs.

Face à ce genre de menace, il est crucial d’adopter les bons réflexes. Pas besoin d’être un pro de la cybersécurité pour se défendre efficacement. La première chose à faire, c’est d’activer la double authentification, surtout sur vos wallets et comptes d’exchange. Ça prend deux minutes, et ça bloque déjà pas mal d’attaques.

Ensuite, restez toujours méfiant face aux e-mails ou messages privés non sollicités. Un lien cliqué trop vite peut suffire à ouvrir une porte aux hackers. Essayez aussi de bien séparer vos comptes perso, pro et crypto, pour éviter qu’un seul mot de passe compromis ne mette tout en danger.

Où garder vos cryptos en sécurité ? Best Wallet

Pour limiter les risques, mieux vaut éviter de laisser vos fonds dormir sur des plateformes centralisées si vous n’en avez pas besoin. Et l’idéal, c’est d’utiliser un wallet personnel sécurisé et non-custodial.

C’est le cas de Best Wallet, une appli crypto simple à utiliser, mais blindée côté sécurité. Ici, vous êtes seul à détenir vos clés. Aucune donnée sensible n’est stockée sur des serveurs. Résultat : même si un hacker vise l’entreprise, vos fonds restent intouchables.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Source : CZ_Binance (X)

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. N’investissez que l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre, et prenez toujours le temps de faire vos propres recherches avant d’investir.

