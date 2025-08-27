Trump Media et Crypto.com font un deal colossale : +45% pour le CRO

L’ancien président américain Donald Trump, par l’intermédiaire de sa société Trump Media & Technology Group (DJT), vient de frapper un grand coup. En effet, grâce à un partenariat stratégique avec Crypto.com et la société d’acquisition Yorkville, il a été annoncé la création de Trump Media Group CRO Strategy Inc.. Ce véhicule d’investissement inédit vise à accumuler massivement le token Cronos (CRO), marquant ainsi un pas décisif dans la structuration de trésoreries d’actifs numériques cotées en bourse.

Un montage inédit et des ambitions colossales

D’abord, il convient de rappeler la singularité de ce deal. Trump Media s’associe directement à Crypto.com pour former une entité qui fusionnera avec Yorkville Acquisition Corp, et sera cotée au Nasdaq sous le ticker MCGA (Make CRO Great Again). Autrement dit, ce montage ne se contente pas d’un partenariat classique : il inscrit le CRO dans une logique institutionnelle.

De plus, Trump Media s’est engagé à investir 105 millions de dollars en CRO, soit environ 2 % de l’offre totale en circulation. En parallèle, Crypto.com injectera 50 millions de dollars en actions Trump Media. Par conséquent, l’alliance repose sur un double engagement qui sécurise le partenariat et donne de la visibilité aux deux parties. Ce schéma s’inscrit d’ailleurs dans une tendance plus large, déjà initiée par MicroStrategy avec le Bitcoin : transformer une société cotée en crypto treasury company.

Une trésorerie chiffrée à 6,42 milliards de dollars

Ensuite, il faut mesurer l’ampleur de l’opération. Grâce à ce montage, Trump Media Group CRO Strategy ambitionne de devenir le plus grand détenteur public de CRO. Concrètement, la nouvelle entité devrait disposer d’un trésor évalué à 6,42 milliards de dollars, réparti de la manière suivante :

1 milliard de dollars en tokens CRO , véritable socle stratégique,

, véritable socle stratégique, 420 millions en liquidités et bons , afin de garantir de la flexibilité,

, afin de garantir de la flexibilité, 5 milliards en ligne de crédit, fournie par Yorkville, pour soutenir l’expansion future.

Ainsi, la société ne se contente pas d’acheter du CRO : elle bâtit une structure de trésorerie capable de résister aux fluctuations et de profiter des opportunités.

Des répercussions immédiates sur le marché

Sans surprise, cette annonce a eu un effet fulgurant sur les marchés. D’une part, le token CRO a bondi de +45, franchissant de nouveau la barre des 0,20 $ et a fait une pointe à 0,23 $. D’autre part, les actions Trump Media ont progressé entre 3,5 % et 6,6 %, confirmant l’enthousiasme des investisseurs.

En réalité, ce regain d’intérêt pour le CRO découle de la légitimité qu’apporte une cotation au Nasdaq. Désormais, le token n’est plus seulement perçu comme un actif utilitaire lié à l’écosystème Crypto.com, mais également comme un instrument intégré à la stratégie d’une société publique américaine. Autrement dit, le CRO change de dimension.

Le CRO au cœur de l’écosystème Trump Media

Par ailleurs, l’accord ne se limite pas à une réserve passive. Au contraire, le CRO sera directement intégré dans Truth Social, la plateforme sociale de Trump Media. Concrètement :

Les utilisateurs pourront convertir leurs “gems” en CRO , facilitant un système de récompenses fluide.

, facilitant un système de récompenses fluide. Les abonnements et services Truth+ pourront être réglés en CRO, avec des réductions exclusives pour les détenteurs.

pour les détenteurs. Enfin, Trump Media stockera ses tokens via un service de custody Crypto.com et les stakera afin de générer des revenus additionnels.

De ce fait, le CRO devient à la fois moyen de paiement, outil de fidélisation et source de rendement, ce qui renforce son utilité dans un cadre institutionnel.

Une tendance inspirée par MicroStrategy

En outre, ce mouvement stratégique s’inscrit dans une dynamique déjà éprouvée. Depuis 2020, MicroStrategy accumule du Bitcoin comme réserve de valeur et a ouvert la voie aux crypto treasury companies. De la même manière, Trump Media souhaite désormais appliquer ce modèle, mais en pariant sur le CRO.

Cette diversification démontre que les entreprises publiques ne se tournent plus uniquement vers le Bitcoin. Désormais, elles osent miser sur des tokens alternatifs pour structurer leurs bilans. Dès lors, il est probable que d’autres acteurs s’inspirent de cette initiative.

Une étape clé pour la finance crypto

En définitive, l’alliance Trump Media – Crypto.com – Yorkville marque une étape clé dans l’adoption institutionnelle des cryptos. Le CRO passe d’un simple token utilitaire à un actif stratégique reconnu par Wall Street.

Ainsi, cette initiative confirme que la tokenisation et les réserves numériques ne sont plus un pari spéculatif, mais bel et bien un outil de souveraineté financière pour les entreprises cotées. Dès lors, la frontière entre finance traditionnelle et économie crypto s’efface progressivement.umériques ne sont plus un simple pari spéculatif : elles deviennent un levier de souveraineté financière pour les entreprises cotées, avec des montages sophistiqués, une intégration fonctionnelle et un impact direct sur le marché.

