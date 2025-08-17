Trump et Wall Street parient sur Bitcoin : la stratégie secrète à 500 000 $

Un président, une place financière et une cryptomonnaie. La rencontre entre Donald Trump et Wall Street pourrait bien redéfinir le rôle du Bitcoin dans l’économie mondiale. Depuis plusieurs mois, banquiers et analystes scrutent les moindres déclarations du président américain, conscients qu’un tweet ou une annonce peut faire bondir le marché de plusieurs milliards de dollars. Dans ce jeu où les enjeux sont de taille, une question domine : et si le Bitcoin franchissait un jour le cap des 500 000 dollars ?

De la méfiance à l’obsession : le virage stratégique de Trump

Il y a encore quatre ans, Donald Trump qualifiait le Bitcoin de « fraude ». Aujourd’hui, le même homme fait pression pour que les États-Unis se dotent d’une réserve stratégique en BTC. Sur Truth Social, il a demandé à son groupe de travail crypto d’accélérer la mise en place de cette réserve. Résultat immédiat : le cours du Bitcoin est passé de 85 000 à près de 95 000 dollars en quelques heures.

Ce retournement de posture n’est d’ailleurs pas anodin. Trump rejette toujours l’idée d’une monnaie numérique de banque centrale (MNBC), comme le dollar numérique, qu’il accuse de menacer la vie privée. Mais il fait désormais de Bitcoin un symbole de souveraineté économique. Son groupe Trump Media & Technology Group (TMTG) détient déjà environ 2 milliards de dollars en BTC, soit deux tiers de ses actifs liquides. Très vite, l’annonce a dopé l’action TMTG de 9 % à Wall Street.

Wall Street, les banques et les analystes entrent dans la danse

Le virage trumpien trouve un écho surprenant chez les grandes institutions financières. Standard Chartered, la banque britannique, estime en effet que le Bitcoin pourrait atteindre 200 000 dollars courant 2025 et grimper jusqu’à 500 000 dollars en 2028 si une telle réserve américaine voyait le jour. Michael Novogratz, patron de Galaxy Digital, parle lui d’une « course à l’armement » entre États. Une bataille où chaque gouvernement cherche à accumuler du BTC avant les autres.

Les chiffres donnent d’ailleurs le vertige. La capitalisation totale du marché crypto dépasse désormais 3 000 milliards de dollars, avec un volume d’échanges quotidien proche de 400 milliards. MicroStrategy, déjà le plus gros détenteur coté de bitcoins, vient encore d’ajouter 4,6 milliards de dollars de BTC à son bilan.

Même les altcoins profitent de l’effet d’entraînement : Cardano, XRP et d’autres ont enregistré des hausses rapides après les annonces de Trump.

Entre opportunité et risques politiques

Le 18 juillet 2025, Trump a signé une loi qui confère aux cryptomonnaies un cadre réglementaire clair aux États-Unis. Une première. En effet, cette régulation favorable contraste avec son opposition frontale au dollar numérique. Mais l’initiative alimente aussi des inquiétudes.

Selon le State Democracy Defenders Fund, plus d’un tiers des avoirs financiers liés à l’entourage Trump seraient désormais placés en actifs numériques. Avec des projets parallèles comme World Liberty Financial et des jetons comme $TRUP, $MELANIA, la frontière entre stratégie publique et intérêts privés devient davantage floue. Les risques de conflits d’intérêts sont pointés par plusieurs think tanks américains.

Reste que, pour les investisseurs, le signal est puissant. En alignant un soutien politique, une réserve stratégique potentielle et une validation par Wall Street, Donald Trump propulse Bitcoin du statut d’actif spéculatif à celui d’actif stratégique.

Une nouvelle ère financière ?

Les prochains mois nous diront si ce pari se confirme. Mais une chose est claire : le Bitcoin n’est plus seulement une monnaie numérique prisée des early adopters et des fonds spéculatifs. Il s’impose peu à peu comme un outil de puissance économique. Si la trajectoire évoquée par Standard Chartered se concrétise, atteindre 500 000 dollars ne relèverait plus de la science-fiction pour BTC, mais d’une nouvelle géopolitique monétaire.

