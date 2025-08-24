Régulation crypto bancaire : les financiers US réclament l’arrêt des règles sévères

En 2025, le débat sur la régulation des cryptomonnaies prend une tournure décisive aux États-Unis. Après des années de méfiance, Washington semble prêt à redessiner les contours d’un secteur devenu incontournable.

Les financiers américains, appuyés par une partie du Congrès et désormais par la Maison-Blanche, plaident pour un assouplissement des règles qui entravent l’intégration des actifs numériques dans le système bancaire. Ici, l’enjeu est autant économique que géopolitique, car le leadership américain dans la finance numérique est en jeu.

Banques et cryptos : la fin d’un tabou

L’été 2025 restera une période marquante. L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) a donné son feu vert aux banques américaines pour proposer des services de garde de cryptomonnaies, une première historique. Concrètement, les établissements pourront conserver les clés privées des clients, sous réserve de respecter des normes de sécurité renforcées et la législation anti-blanchiment.

Pour les investisseurs, l’arrivée de banques traditionnelles dans ce secteur renforce la crédibilité ainsi que la sécurité d’actifs souvent perçus comme trop risqués. Mais cette ouverture cache encore des crispations. Les financiers américains dénoncent une régulation jugée trop tatillonne, qui freine l’innovation et empêche les États-Unis de rivaliser pleinement avec des places plus agiles comme Dubaï, Singapour ou Londres.

Alors, afin de calmer le jeu, Donald Trump, revenu à la présidence en janvier, a signé début août un décret interdisant aux banques de couper arbitrairement leurs liens avec les entreprises crypto. Le phénomène du « debanking », la fermeture de comptes pour cause de « risque réputationnel », devient ainsi illégal, sauf en cas de risques avérés. Une mesure qui, selon Cryptoast, devrait rééquilibrer l’accès au système bancaire pour des centaines de sociétés du secteur.

Trois lois pour baliser un secteur en plein essor

Entre le 14 et le 18 juillet, le Congrès a adopté un paquet législatif que beaucoup qualifient d’historique. Trois textes structurent désormais la régulation crypto au niveau fédéral.

Le Clarity Act trace les grandes lignes juridiques applicables aux actifs numériques. Il encadre la lutte contre la fraude et le blanchiment et, surtout, confère une reconnaissance officielle du secteur.

Le Genius Act, lui, se concentre sur les stablecoins. Ces jetons adossés à des devises comme le dollar devront désormais être entièrement garantis par des réserves liquides. Une exigence qui rassure investisseurs et régulateurs alors que leur capitalisation avoisine déjà 250 milliards de dollars, selon Boursorama.

The GENIUS Act will cement U.S. dollar dominance, protect customers, drive demand for U.S. Treasuries, & ensure that digital asset innovation happens in the U.S., not overseas.



With this bill, we are one step closer to becoming the global leader in crypto.



Let’s get this done. pic.twitter.com/EnKNM5fFjP — Senator Bill Hagerty (@SenatorHagerty) June 17, 2025

Enfin, un troisième texte, toujours en discussion, cherche à harmoniser le rapport entre banques et entreprises crypto et à clarifier le rôle des plateformes d’échange.

Ces lois, soutenues par une majorité républicaine, mais aussi par plusieurs démocrates, relèvent d’un consensus rare. Elles traduisent surtout un changement radical de ton de la part de l’administration Trump.

Les enjeux financiers d’un assouplissement

L’assouplissement n’est pas qu’une affaire de lobbying bancaire. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2018, les stablecoins représentaient à peine 1 milliard de dollars. En 2021, déjà 100 milliards. En 2025, 250 milliards. Les projections évoquent un marché à 2000 milliards d’ici à 2028 si la tendance se confirme.

À cet effet, les géants américains comme Amazon, Meta ou Walmart envisagent sérieusement de lancer leurs propres stablecoins. Mais un tel mouvement ne pourra se concrétiser qu’avec un cadre réglementaire clair et prévisible. Parallèlement, des acteurs établis à l’image de Coinbase (valorisée près de 65 milliards de dollars), Kraken ou FTX rappellent que la compétitivité américaine dépend directement de la fluidité des règles. Trop de contraintes, et les entreprises iront chercher des juridictions plus souples, avertit Finance Investissement.

Mais, cette bataille dépasse le cadre domestique. Alors que l’Europe avance avec son règlement MiCA et que l’Asie accélère, Washington ne peut se permettre de rester à la traîne. L’allègement des contraintes est vu comme une condition pour que les États-Unis conservent leur leadership dans la finance numérique mondiale.

