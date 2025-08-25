« Le marché baissier, c’est fini », affirme le conseiller crypto de Trump

Le conseiller crypto de Donald Trump, David Bailey, vient de lâcher une bombe : selon lui, le marché baissier du Bitcoin est terminé… pour plusieurs années. Une déclaration audacieuse qui intervient alors que le Bitcoin navigue autour des 112 000 $, après avoir brièvement franchi les 124 000 $ mi-août. Pour Bailey, cette nouvelle ère haussière est portée par un phénomène clair : les grandes institutions se ruent enfin sur le Bitcoin, et ce n’est que le début. Mais est-ce vraiment la fin des cycles douloureux pour les investisseurs ? Pas si sûr.

Une prédiction forte pour le marché

David Bailey, fondateur de Bitcoin Magazine et proche conseiller de Trump, n’y va pas par quatre chemins. D’après lui, le Bitcoin n’entrera plus en marché baissier pendant des années. Il affirme même qu’on n’a encore vu qu’une fraction minuscule de ce qui attend l’adoption institutionnelle.

Sur X, il écrit noir sur blanc : « Nous n’avons même pas capté 0,01 % du marché total adressable. Chaque État, banque, fonds de pension et entreprise finira par posséder du Bitcoin. Rêvez grand. »

There’s not going to be another Bitcoin bear market for several years.



Every Sovereign, Bank, Insurer, Corporate, Pension, and more will own Bitcoin. The process has already begun in earnest, yet we haven’t even captured 0.01% of the TAM.



We’re going so much higher. Dream big — David Bailey🇵🇷 $1.0mm/btc is the floor (@DavidFBailey) August 23, 2025

Un ton presque… conquérant, qui vise à repositionner le BTC comme pilier du futur système financier mondial.

Les institutions, moteur du prochain cycle ?

Selon Bailey, le principal moteur de cette nouvelle dynamique, ce sont les institutions. Fini les petits paris à la marge. Aujourd’hui, assureurs, banques, États et géants de la tech entrent avec de gros volumes, et pour longtemps. Il ne s’agirait plus de spéculation courte, mais de stratégies long termes solides.

Cette transformation change tout : elle stabilise les flux, renforce la liquidité, et surtout, elle installe le Bitcoin comme actif de réserve crédible. Pour Bailey, cela suffirait à éliminer la menace d’un nouveau « crypto winter » à court ou moyen terme.

Une politique crypto assumée côté Trump

Il faut aussi comprendre cette déclaration dans un contexte politique très favorable à la crypto. Depuis plusieurs mois, Donald Trump multiplie les signaux pro crypto : il veut faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin.

Avec des mesures symboliques comme le Genius Act ou des nominations symbolique, comme David Sacks, entrepreneur pro-crypto, nommé conseiller spécial à la Maison-Blanche pour l’IA et les actifs numériques.

Mais tout le monde n’est pas aussi optimiste

Certains analystes restent prudents face à cette euphorie. Le Bitcoin a toujours évolué par cycles de 4 ans, rythmés par le halving. Même avec l’arrivée des institutions, ces mécaniques fondamentales pourraient continuer à s’appliquer. L’histoire ne s’efface pas si facilement.

D’autres mettent en garde contre l’effet de levier et la volatilité amplifiée que pourrait entraîner une exposition massive des grandes entités. Et n’oublions pas un point crucial : le Bitcoin reste très corrélé aux marchés financiers traditionnels. Si une récession frappe Wall Street, il est peu probable que la crypto y échappe.

Le début d’un supercycle ou simple emballement ?

Entre optimisme assumé et réalisme nécessaire, il y a un juste milieu à trouver. Oui, l’arrivée des institutions et le soutien politique peuvent profondément changer la donne. Oui, la pression acheteuse est forte. Mais non, cela ne garantit pas l’absence de baisses brutales ou de corrections sévères à l’avenir.

L’idée d’un marché haussier « permanent » séduit, mais l’écosystème crypto reste vulnérable et encore fragile face aux chocs externes. Une bonne stratégie reste d’accompagner la tendance… sans en devenir prisonnier.

Source : DavidFBailey (X)

