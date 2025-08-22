South Park dégomme Trump et sa ruée vers le Bitcoin

L’épisode le plus récent de South Park, diffusé le 21 août 2025, a frappé fort en caricaturant la relation de Donald Trump avec le Bitcoin et le monde des cryptomonnaies. Intitulé “Sickofancy”, ce troisième épisode de la 27ᵉ saison mélange humour noir, satire politique et critiques de la tech américaine.

Une parodie directe des relations crypto de Trump

L’épisode met en scène Trump entouré de courtisans qui cherchent à s’attirer ses faveurs en lui offrant du Bitcoin. Cette représentation illustre de façon ironique l’image d’un ancien président transformé en figure incontournable de la finance numérique. À travers cette mise en scène, les créateurs de South Park soulignent la dépendance croissante de Trump aux soutiens du secteur crypto et sa volonté d’en faire un levier politique.

Parallèlement, plusieurs dirigeants technologiques apparaissent dans l’épisode. Tim Cook, PDG d’Apple, est montré offrant à Trump une plaque sur un socle doré, parodie d’une rencontre réelle survenue début août. Mark Zuckerberg, de son côté, offre un casque VR serti de bijoux. Chaque séquence est ponctuée d’une réplique absurde : “You do not have a small penis”, utilisée pour moquer l’ego surdimensionné de Trump et les flatteries intéressées de ses alliés.

JUST IN: #BITCOIN WAS JUST FEATURED IN THE LATEST EPISODE OF SOUTH PARK



BTC IS CULTURE NOW 🚀 pic.twitter.com/UWblw3o5gh — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) August 21, 2025

L’épisode, entre crypto et satire de la Silicon Valley

Cependant, même si le Bitcoin occupe une place symbolique dans l’épisode, la critique va bien au-delà. En réalité, les créateurs élargissent leur satire au monde de la technologie et de l’intelligence artificielle. Ainsi, Randy Marsh, personnage récurrent de la série, se lance dans la création d’une entreprise de cannabis propulsée par l’IA, après avoir découvert ChatGPT et la kétamine (clin d’œil à Elon Musk). Cette intrigue secondaire illustre parfaitement les excès de la Silicon Valley et la fascination quasi obsessionnelle pour l’innovation technologique.

En parallèle, South Park pousse encore plus loin son ironie en caricaturant la prise de contrôle de Washington D.C. par Trump. Des chars et militaires envahissent la capitale, ce qui fait référence au déploiement réel de la Garde nationale ordonné par l’ancien président. Par conséquent, les auteurs dénoncent la militarisation croissante de la politique américaine et l’usage symbolique de la force pour asseoir son autorité.

Un succès d’audience malgré les critiques officielles

Grâce à ce mélange de satire politique et de provocation, la 27ᵉ saison connaît un succès historique d’audience. Déjà, l’épisode précédent, consacré à Kristi Noem, avait battu des records. Avec “Sickofancy”, South Park confirme que la caricature de Trump demeure un puissant moteur d’attention et de popularité.

Néanmoins, la Maison Blanche n’a pas tardé à réagir. Elle a qualifié South Park de “série de quatrième ordre, qui n’est plus pertinente”. Pourtant, malgré ces attaques officielles, les chiffres d’audience et les discussions massives en ligne montrent le contraire : la série conserve une capacité unique à marquer la culture populaire, précisément parce qu’elle ose aborder de front des sujets sensibles.

Un miroir de l’évolution crypto de Trump

Cette satire trouve un écho particulier dans la réalité. Car Trump a profondément changé de position vis-à-vis des cryptomonnaies. Alors qu’il se montrait hostile au Bitcoin en 2019, il se présente désormais comme le “président crypto”. Il promet des lois favorables aux actifs numériques et souhaite transformer les États-Unis en hub mondial de la finance décentralisée.

En outre, Trump a multiplié les initiatives crypto personnelles. Il a lancé des collections de montres et de sneakers numériques acceptant uniquement le Bitcoin, parfois vendues à plus de 100 000 dollars. Sa société Trump Media & Technology Group prépare un investissement de 250 millions de dollars dans des produits financiers liés à la blockchain.

South Park hilariously skewers Trump’s crypto hustle in its latest “Sickofancy” episode, tech execs line up to gift him Bitcoin in a biting satire of power, finance, and flattery colliding. A surreal snapshot of crypto's absurd intersection with politics pic.twitter.com/hOh0eTIHdq — byte monke (@neuralape8) August 22, 2025

Entre satire et réalité

Finalement, en ciblant Trump et le Bitcoin, South Park s’inscrit dans sa tradition : utiliser la caricature pour refléter les travers de la société contemporaine. L’épisode ne se contente pas de se moquer du président ; il illustre aussi la façon dont la crypto et l’IA deviennent des instruments de pouvoir et des symboles de statut.

Ainsi, “Sickofancy” fonctionne à plusieurs niveaux. Pour les spectateurs, c’est un épisode drôle et irrévérencieux. Pour les observateurs du monde crypto, c’est un rappel : le lien entre politique, technologies émergentes et intérêts financiers est désormais impossible à ignorer.

Sources : Paramount

