Le marché crypto sort d’un été hésitant, mais retrouve des couleurs. Depuis début septembre, les volumes repartent, le sentiment s’améliore et les investisseurs flairent à nouveau l’odeur d’un cycle haussier. Dans ce climat plus électrique, certains projets attirent l’attention. Quatre noms circulent avec insistance : BlockchainFX, Ethena, Hyperliquid et Token6900.

1. Token6900 : le pari fou de la rentrée

Token6900 joue la carte du memecoin pur et dur. Le projet se revendique à contre-courant vis-à-vis des codes traditionnels. Et ça marche. Justement, sur X, Telegram et TikTok, les communautés s’agitent, partagent des mèmes et nourrissent l’idée d’un futur x1000, comme Dogecoin en son temps.

Spéculatif ? Évidemment. Cependant, le projet n’est pas irrationnel. Sur un marché où la force communautaire a déjà prouvé qu’elle pouvait déplacer des montagnes. T6900 ne joue pas dans la même cour que les autres altcoins de cette liste, mais il incarne la dimension virale qui continue d’alimenter l’imaginaire crypto.

2. BlockchainFX (BFX) : la pépite qui s’impose

Impossible d’ignorer BlockchainFX. Le projet a levé plus de 7 millions de dollars lors de sa prévente avec, à la clé, 8 500 investisseurs dès ses premières étapes.

En effet, c’est un token qui se négocie autour de 0,023 $, mais la valorisation cible à la cotation est fixée à 0,05 $. Certains analystes de Binance Research vont plus loin et évoquent un prix de 5 $ à moyen terme. L’hypothèse d’un x100 ne paraît plus si folle.

Ce qui fait la différence ici, c’est que l’altcoin mise sur une infrastructure DeFi repensée, mise en place pour résoudre un problème persistant : la lenteur et le coût élevé des transactions.

Plus de scalabilité, plus de fluidité, et une communauté qui croît vite. L’équation séduit les capitaux, au point que BFX est déjà considérée comme l’une des étoiles montantes de la rentrée.

3. Ethena (ENA) : un stablecoin qui veut plus qu’être stable

Ethena casse les codes. Là où la plupart des stablecoins se limitent à protéger de la volatilité, ENA ajoute une couche de rendement.

Grâce à un modèle hybride, il génère des revenus via des protocoles DeFi intégrés, et ce, en gardant une valeur ancrée sur des actifs solides. Risqué ? Sans doute. Mais c’est précisément ce pari audacieux qui attire les capitaux.

Depuis août, les signaux se multiplient. Des partenariats stratégiques avec des plateformes décentralisées, des volumes qui grimpent, mais aussi un fort engouement en Asie du Sud-Est, où la demande en stablecoins explose.

Pendant que les régulateurs américains et européens serrent la vis, Ethena avance plus librement et se glisse dans les interstices du marché. Une agilité qui pourrait lui donner une longueur d’avance.

4. Hyperliquid (HYPE) : la DeFi muscle sa liquidité

Hyperliquid, c’est l’histoire d’une montée en puissance bien orchestrée. Sa spécialité, c’est l’automatisation de la liquidité des échanges décentralisés. Dans un secteur où les investisseurs veulent des transactions plus rapides et plus profondes, le projet coche toutes les cases.

En ce début septembre, le token HYPE a touché un plus haut historique, déclenchant une vague d’intérêt. Mais ce n’est pas un hasard. Fin août, l’équipe avait annoncé un upgrade majeur, avec des améliorations cross-chain et des mesures de sécurité renforcées. Résultat, plusieurs agrégateurs de liquidité ont intégré Hyperliquid dans leurs protocoles.

Pour dire peu, septembre 2025 marque une rupture. Les capitaux reviennent et la confiance se reconstruit. Du coup, ces quatre altcoins profitent du timing pour s’imposer comme des candidats sérieux à une envolée.

