Record de capitalisation pour les stablecoins : quels objectifs pour fin 2025 ?

Cela ne fait aucun doute, l’année 2025 est très clairement celle des stablecoins. Ce secteur, autrefois marginal voire évité en raison des turbulences ayant eu lieu sur l’UST, devient aujourd’hui le fer de lance de l’innovation Web 3 et de son intégration dans la finance traditionnelle.

Les stablecoins s’approchent des 300 milliards de dollars

L’année 2025, le bullrun des stablecoins ? Une croissance fulgurante, le secteur ayant gagné 80 milliards de dollars depuis le 1er janvier. Chaque semaine, de nouvelles liquidités arrivent sur ces actifs. Par exemple, dans les meilleurs performances des trente derniers jours, nous retrouvons dans l’ordre le USDf (Falcon USD), l’USD1 (World Liberty Financial) et l’USDe (Ethena USD).

Toutefois, d’autres actifs reculent tels que le Sky Dollar (USDS) et le FDUSD de First Digital USD. Une situation hétérogène qui témoigne d’une évolution et d’une restructuration de l’industrie. Par ailleurs, reuters a récemment rapporté que cela va renforcer la domination financière des États-Unis.

Il y a de cela quelques jours, en France, Dominique de Villepin a déclaré que les stablecoins étaient l’un des principaux enjeux pour l’union européenne, appuyant l’idée que les USA renforcent la vassalité des occidentaux sur le plan financier.

Un secteur qui se diversifie avec de nouveaux acteurs

De nouvelles initiatives se multiplient dans le secteur. Par exemple, Circle et Fireblocks se sont associés pour accélérer l’adoption des stablecoins, notamment l’USDC, avec une infrastructure de paiement et de conversion dans le cadre du CPN. L’objectif : attirer les institutionnels on-chain.

We are collaborating with @FireblocksHQ to accelerate @USDC adoption for financial institutions by leveraging @arc, a new enterprise-grade blockchain, along with the interoperability of the Fireblocks Network and Circle Payments Network (CPN).



Our stablecoin network will combine… pic.twitter.com/qhBlxgCCft — Circle (@circle) September 9, 2025

De l’autre côté du globe, on retrouve la licorne Toss, prévoyant le lancement d’une super-app en Australie d’ici la fin d’année, croisée avec le déploiement d’un stablecoin adossé au won sud-coréen.

D’après les informations rapportées par Law Asia et Cointelegraph, la Corée du Sud devrait proposer un cadre pour les stablecoins durant le mois d’octobre. Le moment tant attendu pour donner le top départ des premiers stablecoins coréens ?

En route pour les 1 000 milliards de dollars ?

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Ainsi, au regard de la dynamique réglementaire et institutionnelle, avec l’arrivée de nouveaux acteurs et une accélération des réserves stratégiques, les stablecoins joueront un rôle bien plus important durant les prochaines années. La capitalisation du secteur à plus de 300 milliards de dollars n’est qu’une étape. Les 500 voire les 1 000 milliards de dollars arriveront tôt ou tard. Il suffit de voir la courbe d’adoption de ces actifs pour anticiper un tel mouvement.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

