Hyperliquid atteint un nouvel ATH à 57 $ : le rallye HYPE peut-il durer ?

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Septembre 12, 2025

Le jeton HYPE d’Hyperliquid vient d’atteindre un nouvel ATH à 57,24 dollars. Une performance qui confirme la montée en puissance de la plateforme décentralisée et qui secoue le marché. Mais malgré l’euphorie des chiffres, il est légitime de se demander si ce rallye a les reins assez solides pour durer.

L’ascension d’un outsider devenu poids lourd

Il y a encore deux ans, Hyperliquid n’était qu’un nom parmi tant d’autres dans le giron des DEX. Aujourd’hui, son jeton tutoie les sommets et sa capitalisation dépasse 18 milliards de dollars. L’argument, une expérience utilisateur digne des plus grands CEX, mais avec la transparence et la liberté du monde décentralisé.

Les transactions sont quasi instantanées, les outils de trading rivalisent avec ceux des plateformes centralisées, et la technologie maison (Hyperevm et Hyperbft) assure une vitesse d’exécution qui séduit autant les particuliers que les pros de la finance. Conséquence, plus de 600 millions $ échangés chaque jour, mais aussi une communauté qui grossit à vue d’œil.

Et cette communauté, au-delà du trading, stake, vote, gouverne. L’écosystème s’autoalimente, ce qui renforce la légitimité du projet.

Les graphiques parlent

Sur le plan technique, le signal est limpide : la tendance reste haussière. Les moyennes mobiles de long terme s’alignent dans le vert, le RSI respire encore malgré une montée rapide, et le support des 50 dollars joue son rôle de ligne de défense.

Les volumes massifs sont représentatifs d’un intérêt qui ne s’essouffle pas. Pour certains analystes, la prochaine cible se situe entre 70 et 80 dollars si la dynamique se maintient. D’autres n’hésitent pas à évoquer des pics au-delà, portés par l’adoption continue et un marché crypto globalement euphorique.

Cours de Hype au 12 sept 2025

Mais attention à l’excès de confiance. La volatilité reste le cœur battant de la crypto. Une correction brutale n’est jamais loin, surtout après un rallye aussi vertical.

Les zones d’ombre derrière l’euphorie

L’histoire des cryptomonnaies est jalonnée de hausses fulgurantes suivies de chutes douloureuses. Hyperliquid n’échappe pas à ce spectre.

D’abord, la concurrence. Les DEX se multiplient, et chacun revendique sa part de marché avec des innovations parfois similaires. Hyperliquid devra donc maintenir son avance technologique et cultiver sa communauté s’il veut conserver sa position dominante.

Ensuite, la réglementation. Les autorités surveillent de près le trading de produits dérivés et de perpétuels. Si les règles se durcissent, Hyperliquid pourrait se retrouver dans le collimateur.

Dernier point, l’offre en circulation. Avec près d’un milliard de HYPE déjà disponibles, une partie de cette masse risque d’inonder le marché à tout moment et provoquer une pression vendeuse.

Bref, la montée est impressionnante, mais le chemin reste semé d’embûches.

