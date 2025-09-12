Solana, enfin prêt pour un ATH : 500 dollars d’ici la fin d’année 2025 ?

L’écosystème solana est en bonne posture pour de nouveaux sommets. Avec une belle bougie haussières ces derniers jours, le cours se rapproche de son ATH. Dans quelle mesure pourra-t-il s’en affranchir ? Faisons le point sur la situation technique pour cet actif.

Solana s’approche des 250 dollars : une tendance haussière explosive

Solana est à surveiller attentivement. Se maintenant au-dessus de son EMA13 et EMA25, le passage des 200 dollars a eu lieu sans difficulté. Franchissant dans la foulé la résistance autour des 220 dollars, la voie est libre pour les 260 dollars. Ce niveau technique est le dernier barrage avant le sommet à 295 dollars.

Dans ce contexte, solana touche du bout des doigts ses précédents sommets. En route pour les 400 voire les 500 dollars ? Cela n’est pas improbable, bien que cela demanderait pour l’objectif le plus optimiste un doublement de la capitalisation, ce qui positionnerai SOL à la troisième position, devant BNB, USDT et XRP.

Les altcoins de l’écosystème profitent et décollent à leur tour

Avec la hausse du SOL, toutes les cryptomonnaies de son écosystème en profitent et rebondissent. Sur les sept derniers jours, $PUMP a marqué une hausse de 32 %, PENGU est juste derrière avec un rebond de 26 %. Juste après, nous retrouvons $BONK, $FARTCOIN et $WIF, inscrivant respectivement une perforamnce de 24 %, 17 % et 12 %. Les memecoins reviennent progressivement sur le devant de la scène.

Pendant ce temps, certains projets s’apprêtent à se lancer, et ont très clairement un gros potentiel. Snorter Bot, en prévente avec son jeton $SNORT, est le premier bot de trading solana qui défie la concurrence avec ensemble de fonctionnalités, ainsi que des protections contre les honeypots et MEV. Si SOL arrive à son ATH, et le retour des memecoins sur le devant de la scène, ce projet pourrait connaître une belle expansion.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Cette évolution du marché n’est pas étonnnante. Nous pouvons même dire que cela est un phénomène classique. Lorsque le jeton natif d’un écosystème regagne en valeur, la liquidité se dirige vers les autres actifs.

Solana : un écosystème porté par des fondamentaux solides

L’écosystème attire, de nouvelles opportunités émergent. Si le SOL continue sa hausse, cela pourrait avoir des externalités positives pour les memecoins des autres blockchains. Une situation à monitorer activement

Depuis quelques semaines, les réserves stratégiques en SOL se multiplient. Dernièrement, c’est Forward Industries qui a fait du bruit, levant 1,64 milliard de dollars pour constituer une trésorerie avec cet actif. En parallèle, les fondamentaux évoluent avec des collaborations plus pousées : Arweave pour de nouveaux bridges, Gemini pour le déploiement du saking SOL en Europe.

Cela laisse émerger, selon Mike Novogratz de galaxy Digital, une Solana Season. À l’aube de l’approbation d’un potentiel ETF spot, la question d’un ATH sur SOL est plus importante que jamais.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :