La plus grande société britannique détentrice de Bitcoin, Smarter Web Company, prépare une offensive inattendue. Son PDG, Andrew Webley, envisage de racheter des concurrents fragilisés pour renforcer sa réserve stratégique de BTC. L’idée est simple : acquérir du Bitcoin à prix réduit via les faillites d’autres entreprises. Une stratégie risquée, mais qui pourrait donner à Smarter Web un levier unique pour viser une entrée au FTSE 100, l’indice phare de Londres.

2 470 BTC en réserve, mais une action sous pression

Aujourd’hui, Smarter Web détient environ 2 470 BTC, soit près de 275 millions de dollars, selon BitcoinTreasuries.NET. Cela fait d’elle le 25e plus grand détenteur de Bitcoin au monde et le premier au Royaume-Uni. Pourtant, sa situation boursière reste délicate.

En effet, le titre de l’entreprise a chuté de 22 % en une séance, passant de 2,01 $ à 1,85 $. Sur un mois, la baisse atteint 35,5 %, bien plus que celle du Bitcoin lui-même, en repli de seulement 4 %. Cette décorrélation alimente les doutes sur la capacité du groupe à convaincre les investisseurs.

Racheter les concurrents : promesse ou mirage ?

Webley estime qu’il existe une opportunité unique de capter les actifs de sociétés en faillite. En effet, après les effondrements de FTX ou Celsius, les rabais sur les actifs crypto ont atteint 60 à 70 %. Mais comme l’a rappelé l’analyste Alex Obchakevich, une fois les dettes, contraintes judiciaires et taxes déduites, le rabais réel tombe souvent à 20-50 %. Autrement dit, le gain est loin d’être automatique.

De plus, entrer dans ce jeu de rachats exige une expertise juridique et financière pointue. Les actifs peuvent sembler bradés, mais ils s’accompagnent presque toujours de risques cachés.

Un secteur saturé et brutal

La stratégie de Smarter Web s’inscrit dans un environnement où les trésoreries Bitcoin deviennent légion. Selon des analystes de Coinbase, le secteur est entré dans une phase “Joueur vs Joueur”. En d’autres termes, les entreprises se battent désormais directement pour les mêmes investisseurs. Les mieux positionnées survivront, les autres disparaîtront.

Certains comparent même ce phénomène à la bulle des CDO avant 2008. Comme l’a noté Josip Rupena, les produits basés sur le Bitcoin pourraient suivre la même logique d’ingénierie financière opaque. Une configuration dans laquelle les investisseurs finissent par perdre de vue leur réelle exposition au risque.

La concurrence des cETN au Royaume-Uni

Un autre facteur pèse sur Smarter Web. Depuis août, les investisseurs britanniques ont désormais accès aux cETN (crypto exchange-traded notes). Ces instruments financiers, régulés et simples d’accès, offrent une exposition directe au prix du Bitcoin. En conséquence, les sociétés de trésorerie crypto, autrefois la seule porte d’entrée réglementée, se retrouvent avec un avantage bien moins évident. D’ailleurs, les analystes de JP Morgan estiment que le récent échec de Strategy à intégrer le S&P 500 traduit l’essoufflement du modèle.

Offensive ou baroud d’honneur ?

Smarter Web tente de transformer sa faiblesse actuelle en opportunité stratégique. Miser sur le rachat d’actifs bradés pourrait effectivement renforcer sa position. Mais la manœuvre comporte d’énormes risques. Entre la concurrence accrue des cETN, la défiance des marchés et la saturation du secteur, l’entreprise joue gros.

Cela dit, sur un marché en pleine recomposition, seuls les acteurs capables d’absorber la volatilité et de démontrer une vision long terme sortiront gagnants. Smarter Web veut être de ceux-là. Mais la chasse au Bitcoin pourrait aussi devenir une course-poursuite contre la montre.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Financial Times

