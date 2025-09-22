Ethereum, le « Google » de la crypto selon Vitalik Buterin

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 22, 2025

Vitalik Buterin a publié un nouveau message qui a beaucoup fait réagir. Ethereum a besoin d’un moteur économique clair et durable, exactement comme Google s’appuie sur son moteur de recherche, pour pouvoir ensuite se diversifier. Un parallèle qui fait réfléchir sur la place d’Ethereum dans le futur du Web3.

Qu’entend-il par “Google de la crypto” ?

Quand Vitalik Buterin parle, tout l’écosystème crypto tend l’oreille. Cofondateur d’Ethereum, il est reconnu pour ses analyses franches et ses visions souvent en avance sur leur temps. Depuis ses débuts, il pousse toujours à garder un équilibre entre innovation et solidité.

Google est aujourd’hui l’une des entreprises les plus puissantes du monde grâce à un élément simple : son moteur de recherche. C’est lui qui génère la majorité de ses revenus, financent YouTube, Gmail et tout l’écosystème. Vitalik aimerait qu’Ethereum trouve, lui aussi, ce « socle » solide, pour pouvoir ensuite se diversifier.

Low-risk defi can be for Ethereum what search was for Googlehttps://t.co/6xIxCrOToQ — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 20, 2025

Pour lui, la clé réside dans une DeFi dite « low-risk » : des services financiers simples, utiles et fiables. Cela inclut :

des prêts surcollatéralisés,

des stablecoins bien conçus,

des solutions d’épargne ou de paiement faciles à comprendre,

des actifs synthétiques stables.

L’idée est claire : ne pas dépendre seulement des modes spéculatives, mais construire une base économique régulière qui tient dans le temps.

Vitalik ne se contente pas de grandes idées : il donne aussi des pistes concrètes. D’abord, explique-t-il, il faut sécuriser la base de la DeFi : du code mieux audité, des oracles solides, et des produits plus simples pour l’utilisateur moyen. Autrement dit, sortir de la complexité inutile du Web3.

Ensuite, il propose d’aller au-delà des stablecoins classiques indexés au dollar. Il imagine par exemple des « flatcoins », dont la valeur serait calée sur l’inflation ou sur un panier de devises, pour mieux résister aux crises. L’objectif est de bâtir une finance décentralisée qui ne s’écroule pas au premier choc.

Pourquoi cette stratégie peut tout changer pour Ethereum

L’histoire de la crypto l’a montré : la spéculation attire, mais ne dure pas. NFTs, memecoins, yield farming… tout cela a fait rêver, mais la plupart de ces bulles se sont dégonflées. Vitalik estime qu’Ethereum ne peut pas se contenter de surfer sur ces vagues passagères.

Avec une base DeFi low-risk, Ethereum gagne en stabilité et en crédibilité, aussi bien auprès des régulateurs que du grand public. Cela ouvre la porte à d’autres usages du Web3 : réseaux sociaux décentralisés, identité numérique, nouvelles formes d’organisation, qui, eux, auront besoin d’un socle économique fiable pour se développer.

Les limites et les défis

Bien sûr, le tableau n’est pas parfait. Même des protocoles « low-risk » gardent leurs zones de danger : bugs dans le code, attaques de hackers, incertitudes réglementaires. Rien n’est jamais sans risque en crypto.

De plus, la comparaison avec Google a ses limites. Google est une machine centralisée, alors qu’Ethereum mise justement sur la décentralisation. Enfin, il reste une question : les utilisateurs suivront-ils vraiment cette voie plus sobre et moins spectaculaire ? Rien n’est sûr, mais pour Vitalik, le pari est nécessaire si Ethereum veut rester le leader du Web3.

Conclusion : le moteur qui fera tourner Ethereum ?

Vitalik Buterin voit dans la DeFi low-risk l’équivalent du moteur de recherche pour Google : une machine économique simple, solide et durable. Si cette vision se concrétise, Ethereum pourrait gagner une place inédite dans l’univers crypto.

Mais comme toujours, entre défis techniques, adoption et régulation, beaucoup de choses peuvent encore basculer. En attendant, une certitude : Vitalik semble déterminé à pousser Ethereum encore plus loin. Alors mieux vaut garder un œil sur ces évolutions.

Source : Vitalik Buterin Blog

Pour aller plus loin sur le sujet :