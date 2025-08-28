Corée du Sud : Bitplanet lance le tout premier Bitcoin Treasury institutionnel

La Corée du Sud franchit un nouveau cap dans le défi Bitcoin que se lancent les Etats. La société Bitplanet vient d’annoncer la création du premier trésor institutionnel dédié au BTC dans le pays. Une initiative financée par 40 millions de dollars de capital frais, immédiatement déployés pour l’achat de Bitcoin. Un projet disruptif sur le marché coréen qui jusque-là privilégiait des partenariats liés à d’autres crypto-actifs comme XRP. Voici comment les cartes seront désormais redistribuées.

Bitplanet, un repositionnement stratégique

L’entreprise, anciennement connue sous le nom de SGA, a été rebaptisée Bitplanet pour incarner ce virage. La transformation s’accompagne d’un changement d’actionnariat. Asia Strategy Partners devient le principal investisseur via un placement privé. Cette opération donne à Bitplanet une base solide pour développer une plateforme institutionnelle de gestion et de conservation de Bitcoin.

Paul Lee, cofondateur de Lobo Ventures, a dévoilé ces plans lors de la conférence Bitcoin Asia 2025. Il a souligné que l’opération a été menée sans dette, preuve de la solidité financière du projet. Selon lui, Bitplanet se veut un acteur global dès ses débuts.

L’ombre des voisins japonais

L’initiative coréenne s’inscrit dans un contexte régional marqué par la montée en puissance des trésoreries Bitcoin. Au Japon, Metaplanet a déjà pris une longueur d’avance. L’entreprise a annoncé une levée de 881 millions de dollars pour renforcer ses réserves en BTC. Cette stratégie a ouvert la voie à d’autres sociétés asiatiques désireuses de diversifier leurs bilans.

La Corée du Sud ne veut pas rester en retrait. En juillet, K Wave Media, une société cotée au Nasdaq, a indiqué avoir sécurisé 1 milliard de dollars, dont 80 % dédiés à des achats de Bitcoin. Bitplanet s’inscrit donc dans une dynamique régionale, où le BTC devient progressivement une monnaie de réserve d’entreprise.

Bitcoin comme monnaie de réserve corporate

Les observateurs ont unanimement noté le nombre toujours plus important d’entreprises asiatiques qui changent de fusil d’épaule concernant le Bitcoin. Aujourd’hui, son statut de réserve stratégique de trésorerie, au même titre que l’or ou le dollar est quasiment acté. Un nouveau paradigme économique à la faveur duquel le volet spéculatif du BTC est de moins en moins pondéré par rapport à son potentiel.

Pour la Corée du Sud, le lancement de cette réserve stratégique n’est que le premier pas d’un projet bien plus ambitieux. Donnant la réplique à Hong-Kong ou Singapour, le pays ambitionne de devenir un hub pour l’adoption institutionnelle du Bitcoin. Il espère attirer grâce à cela encore plus de capitaux étrangers et nouveaux projets crypto.

Une avancée prometteuse mais risquée

Toutefois, la durabilité et la stabilité reste une question cruciale au cœur du débat. En effet, ces initiatives sont-elles durables dans un environnement marqué par la volatilité et la pression réglementaire croissante ?

Certes, l’audace de Bitplanet est inspirante ; mais elle comporte aussi une part de risque notable. En fait, malgré les impressionnants projets et dispositifs d’institutionnalisation, le Bitcoin reste un actif très labile.

Par conséquent, quel niveau de gestion de risque permettrait donc de mitiger les risques liés à l’adossement d’une trésorerie aussi importante à un tel actif ? Mais qu’à cela ne tienne, ce choix confère à l’entreprise une longueur d’avance en matière d’innovation et de stratégie financière.

Changement de tempo en approche sur le marché

Pour l’heure, c’est une nouvelle victoire pour le Bitcoin qui peut définitivement se gausser d’être un actif institutionnel en Corée du Sud. Après Metaplanet au Japon, c’est un nouveau pas vers l’ancrage du BTC comme réserve de trésorerie pour les entreprises asiatiques.

Dans la foulée, les dispositifs utilitaires optimisé qui se développe autour du Bitcoin renforce davantage les perspectives d’avenir. Le projet Bitcoin Hyper qui apporte une solution de type Layer-2 contribue notamment à combler ces insuffisances historiques du BTC. La feuille de route annoncée en a rapidement fait l’une des initiatives les plus suivies avec une prévente explosive.

Cette décision pourrait inspirer d’autres groupes et accélérer la transformation de Séoul en place forte de l’investissement crypto. Pour les investisseurs étranger, un signal émerge. C’est probablement l’heure de se positionner dans une Asie qui s’impose comme un terrain ambitieux pour l’adoption institutionnelle du Bitcoin.

Source : Bitplanet

