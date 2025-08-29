ETF season pour fin 2025 ? SOL et XRP en position pour un ATH

Depuis le début d’année 2024, les ETF spot bitcoin et ethereum connaissent un franc succès, devenant un pilier dans la hausse des deux plus importantes cryptomonnaies du marché. Pour le moment, le secteur est dans l’attente du déploiement de nouveaux véhicules d’investissement crypto dans la TradFI. Est-ce réellement indispensable ? Cela pourrait clairement changer la donne pour certains altcoins. Faisons le point.

Multiplication des dépôts : les gestionnaires accélèrent le rythme

Ces dernières semaines, nous constatons que les gestionnaires de fonds accélèrent le rythme sur le marché crypto. En effet, des dépôts ont été réalisés par certains émetteurs pour quelques altcoins :

Bitwise, le 26 août, pour un ETF LINK.

21Shares, le 29 août, pour un ETF SEI.

Grayscale, le 25 août, pour un ETF AVAX.

Cela n’est qu’un échantillon des nombreuses demandes. En effet, bien d’autres altcoins sont concernés tels que ADA, DOGE, TRX, BNB, LTC et SUI. Très concrètement, avec la hausse d’ethereum aux portes des 5 000 dollars, les altcoins sont en bonne position, sur la ligne de départ pour entamer une jambe haussière.

ETF Solana : une opportunité pour la blockchain et les memecoins ?

Cela fait plusieurs mois que le marché est dans l’attente quant à l’approbation des premiers ETF spot Solana. Au total, ce sont 8 émetteurs qui en ont fait la demande : CoinShares, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, Bitwise, Canary Capital, 21Shares et VanEck.

Selon les gestionnaires, ce sont des formulaires S-1 et 19b-4 qui ont été déposés auprès de la SEC.Toutefois, à plusieurs reprises, le gendarme boursier américain a repoussé l’échéance. Certains dossiers prennent fin à la mi-octobre. Serait-ce la période idéale pour le déploiement des premiers ETF SOL ?

D’après les analystes de Bloomberg, les chances quant à l’approbation des premiers ETF spot SOL s’élèvent désormais à 95 %.

Une probabilité plus importante, résultant d’un contexte politique évolutif aux États-Unis, d’une approche favorable de la SEC à l’encontre de l’industrie depuis le départ de Gensler, et en raison de l’institutionnalisation progressive de Solana sur le marché. En effet, depuis quelques semaines, nous assistons à la constitution des premières réserves stratégiques en SOL.

Solana étant vu comme le hub des memecoins, le déploiement de véhicules d’investissements sur cet altcoin propulserait la blockchain sur de nouveaux sommets, apporterait des flux entrants de liquidités, et favoriserait la réussite de certains préventes crypto, notamment celle de Snorter Bot avec le jeton SNORTER (concurrent de Banana Gun ou Maestro).

ETF XRP : la prochaine étape pour la formation de nouveaux sommets

Pour la cryptomonnaie de Ripple, la situation est très fortement identique à celle de Solana. À ce jour, 15 demandes ont été réalisées par des gestionnaires américains pour le déploiement d’ETF spot XRP.

D’après les analystes, les chances d’approbation sont identiques à Solana, Bloomberg estimant qu’il y a 95 % de chances de voir le lancement d’un premier ETF XRP d’ici la fin d’année 2025.

Un peu plus tôt, en juillet dernier, la SEC a publié un document intéressant, une guidance sur la divulgation et la custody des ETF. En ce sens, le cadre juridique se renforce et devient plus clair, ce qui pose clairement les fondations des ETF XRP et SOL dans un futur proche. ETF season pour le Q4 2025 ? Cela est fort probable au regard des nombreuses demandes et d’une adoption en pleine croissance de l’industrie.

