Pourquoi la fondation Ethereum va revendre 10 000 ETH et quel impact sur le prix ?

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Septembre 4, 2025

La Fondation Ethereum vient d’annoncer une nouvelle vente de 10 000 ETH, soit environ 43 millions de dollars au cours actuel. Un chiffre qui peut paraître impressionnant… mais qui ne veut pas forcément dire qu’un krach se prépare. Alors, pourquoi cette vente maintenant ? Est-ce une simple gestion de trésorerie ou un signal d’alerte ? Et surtout : est-ce que cela va faire chuter le prix d’ETH ? On vous explique tout.

La Fondation Ethereum passe à la caisse

La Fondation Ethereum a prévu de vendre 10 000 ETH, en plusieurs petites transactions, étalées sur quelques semaines. Les ventes auront lieu via des exchanges comme Binance ou Coinbase.

$43,000,000 $ETH to run the foundation. pic.twitter.com/L4ipzJDnfH — Ted (@TedPillows) September 2, 2025

Pourquoi vendre ? L’objectif est simple et assumé : financer les recherches, les subventions et les dons pour faire évoluer l’écosystème Ethereum. Une stratégie cohérente, puisque la Fondation fonctionne sans revenus fixes et doit donc puiser dans ses réserves de temps en temps. Ce n’est pas une première : en juillet déjà, elle avait vendu une quantité similaire à la société SharpLink Gaming.

Impact direct sur le prix : limité mais scruté

D’un point de vue purement mathématique, 10 000 ETH, c’est une goutte d’eau dans l’océan ETH. Pour vous donner une idée, cela représente moins de 0,003 % de la supply totale. Et surtout, le marché absorbe régulièrement des volumes bien plus importants sans broncher.

Il y a quelques jours à peine, des géants comme Blackrock et Bitmine ont acheté plus de 400 000 ETH en une seule semaine. Autant dire que la demande reste très forte, et que cette vente ne devrait pas créer de vague majeure. À court terme, on peut toujours voire un peu de volatilité, notamment si des traders décident de spéculer sur cette news. Mais rien de dramatique en vue.

La stratégie financière de la Fondation

Ce qui change par rapport aux années précédentes, c’est que la Fondation agit désormais avec une stratégie claire de gestion de trésorerie. Depuis juin 2025, elle a mis en place une politique plus rigoureuse :

Dépenses opérationnelles limitées à 15 % par an

Réserve financière couvrant au moins 2 ans et demi d’activité

Objectif à long terme : descendre à 5 % de dépenses annuelles

La vente actuelle fait donc partie d’un plan global. Ce n’est pas un « panic sell », c’est une décision structurée. Et surtout, les réserves sont encore très solides : la Fondation détient plus de 225 000 ETH, soit quasiment 1 milliard de dollars. De quoi voir venir.

Prédictions de prix Ethereum : que disent les graphiques ?

Si on regarde les graphiques, le tableau reste plutôt positif pour Ethereum. Le support technique autour de 4 200 $ tient bon, et la résistance actuelle se situe vers 4 500 $. Si ce niveau est franchi, certains analystes visent même une montée vers 4 650 $ voire 4 800 $.

À moyen terme, ETH pourrait revenir tester sa moyenne mobile 21 semaines (EMA 21) dans une phase de consolidation saine, avant de repartir à la hausse. Et petit rappel utile : lors des ventes précédentes de la Fondation (notamment en 2020), le prix d’ETH est souvent monté après coup. Comme quoi, ce genre d’annonce ne rime pas toujours avec chute.

Vente de 10 000 ETH : faut-il vendre, acheter… ou ne rien faire ?

Oui, la Fondation Ethereum vend 10 000 ETH. Non, ce n’est pas une catastrophe. L’opération est transparente, maîtrisée, et ne remet pas en cause la solidité du projet.

À court terme, le marché pourrait réagir un peu. Mais à long terme, ce genre de vente fait partie de la vie normale d’un écosystème en pleine croissance. Comme souvent, c’est la demande institutionnelle et l’adoption qui feront la vraie tendance du prix.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Source : Ethereum Foundation

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

