Stablecoins : moteur du dollar mondial ou bombe à retardement façon 2008 ?

Dans la conscience collective, ce sont de simples outils techniques utilitaires permettant de faire la jonction entre les marchés crypto et les monnaies Fiat. En réalité, c’est un véritable tsumani accéléré par les efforts de réglementation un peu partout sur le globe. Aujourd’hui, leur capitalisation croît à un rythme vertigineux, et certains prédisent déjà un marché à 1 200 milliards d’ici 2028. Mais derrière cette prouesse se cache une interrogation cruciale. Et si c’étaient eux les chevaliers de l’apocalypse ?

Un marché en pleine expansion

Les stablecoins ne sont plus un simple outil pour trader entre deux cryptos. Avec une capitalisation proche de 280 milliards de dollars, le secteur a presque doublé en un an. Selon des analystes de Coinbase, il pourrait atteindre 1 200 milliards d’ici 2028.

Pourquoi ce chiffre compte ? Parce que la plupart des émetteurs garantissent leurs jetons avec des bons du Trésor américain à court terme. Autrement dit, chaque stablecoin émis est adossé à la dette américaine. Ce mécanisme lie désormais la liquidité crypto directement à la politique monétaire de la Federal Reserve.

Le levier invisible des Treasuries

À ce rythme, les stablecoins pourraient forcer l’achat de 5,3 milliards de dollars de bons du Trésor américain par semaine. L’effet est double : à la marge, ces flux réduisent légèrement les rendements obligataires. Mais le scénario inverse inquiète tout autant.

En effet, si les investisseurs réclament massivement des rachats, les émetteurs seraient contraints de vendre leurs bons du Trésor. Le résultat serait une pression brutale sur la liquidité du marché obligataire.

Comme le rappelle Gracie Lin, CEO d’OKX Singapour, les stablecoins ont déjà construit les rails. La question est désormais de savoir si ce marché fragmenté peut s’unifier pour devenir un moteur de stabilité, ou s’il restera vulnérable aux secousses.

Scénario Lehmann Brother : le spectre de 2008

La comparaison avec la crise financière n’est pas qu’un effet de manche. Barry Eichengreen, économiste de Berkeley, estime que les stablecoins pourraient répéter le scénario des money market funds en 2008. Quand un fonds monétaire a perdu la parité avec le dollar (passant de 1 $ à 0,97 $), la panique a contaminé tout le système et forcé une intervention d’urgence.

Selon lui, un mouvement massif de rachats pourrait provoquer un effet domino similaire. Dans un marché où la confiance repose sur la parité 1:1 avec le dollar, le moindre décalage peut suffire à déclencher une vague de panique.

La vision inverse : un moteur du dollar

À l’opposé, Brian Brooks, ancien contrôleur de la monnaie aux États-Unis, se veut rassurant. Il met en avant le GENIUS Act, qui impose une garantie stricte à 100 % en bons du Trésor. Pour lui, chaque dollar de stablecoin émis équivaut à un dollar de dette américaine acheté.

Autrement dit, loin de fragiliser le système, les stablecoins seraient un nouveau moteur de demande pour le dollar. Une forme moderne de dollarisation, où les jetons adossés aux bons du Trésor renforcent l’influence monétaire des États-Unis dans le monde.

Les marchés entre prudence et attente

Cette bataille d’arguments intervient dans un contexte de volatilité maîtrisée. Le Bitcoin évolue autour de 111 300 $, coincé dans une phase de consolidation. L’Ethereum gagne 0,6 % pour s’échanger à 4 320 $, tandis que l’or enregistre un record historique à 3 540 $ l’once, porté par les attentes de baisse de taux de la Fed.

L’incertitude macro nourrit une demande pour les actifs refuges, mais aussi une attention accrue aux instruments qui peuvent amplifier ou absorber les chocs. Les stablecoins, longtemps considérés comme “ennuyeux”, sont désormais au centre du jeu.

Stabilité ou début de la fin ?

Le dilemme est le suivant :

D’un côté, les stablecoins apportent prévisibilité et demande structurelle pour le dollar.

De l’autre, ils créent une bombe à retardement, prête à exploser en cas de crise de liquidité.

À court terme, leur croissance reste indéniable. Mais à mesure que les montants s’envolent, les enjeux dépassent largement la sphère crypto. La question n’est plus de savoir si les stablecoins comptent, mais s’ils seront un pilier durable du système financier ou son talon d’Achille façon 2008.

