ChatGPT prédit le prix de XRP, Cardano, Dogecoin et WEPE pour fin 2025

Quelles sont les meilleures opportunités sur le marché pour cette fin d’année ? Avec la volatilité de ces derniers jours, le retour des institutionnels et le lancement de multiples cryptomonnaies, ce n’est pas toujours simple de déterminer les altcoins à intégrer dans son portefeuille. ChatGPT nous propose donc ses prédictions pour les actifs majeurs de l’écosystème.

WEPE : un memecoin en bonne posture avec Solana

Si vous surveillez les memecoins, vous avez probablement entendu parler du projet Wall Street Pepe. Lancé l’année dernière, la prévente fut une véritable réussite : plus de 70 millions de dollars levés en quelques mois.

L’objectif de ce projet est clair : mettre un terme à l’influence des baleines, créer une armée de traders et donner aux holders du $WEPE des signaux pour le trading. Le projet se renouvelle, annonçant désormais son extension sur Solana. Pour l’occasion une prévente est mise en place, des NFT sont créés également pour obtenir des avantages exclusifs.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Prévu pour la fin d’année, il est toutefois disponible sur ethereum en attendant. Avec une FDV inférieure à 11 millions de dollars, un x 10 est largement faisable, cela positionnerait le projet avec une capitalisation qui dépasse légèrement les 100 millions de dollars.

Si le marketing de $WEPE attire sur Solana, cela pourrait donner un vent d’air frais au projet et l’amener sur de nouveaux sommets. Cela dépendra en grande partie de la capacité à SOL à défendre les 200 dollars.

ChatGPT annonce un XRP à 5 dollars dans le futur

L’IA de OpenAI prédit un XRP qui viendra chercher les 5 dollars d’ici la fin d’année dans un scénario réaliste. Est-ce réellement probable ? Pour le moment, le cours évolue dans un range, sous résistance, en pleine tendance baissière.

Se maintenant (pour le moment) à plus de 2,60 dollars, cela permet de préserver un biais haussier en UT 3D et 1W. Le pivot ne doit jamais être perdu, sinon cela ouvrira la voie à la borne basse qui se situe autour des 2 dollars.

Même avec un doublement de la capitalisation, XRP resterait derrière ethereum, ce qui n’est donc pas improbable. Toutefois, cela demanderait une adoption plus importante du RLUSD, et d’un XRPL qui parvient réellement à séduire et attirer de la liquidité.

Cardano et Dogecoin : deux actifs à surveiller attentivement ?

Pendant ce temps, $ADA et $DOGE reste sur le côté. XRP, SOL et certaines préventes comme celle de $WEPE attirent les regards. Ces deux actifs latéralisent depuis plusieurs semaines, évoluant sous leurs moyennes mobiles EMA13 et EMA25 respectives.

ADA se retrouve actuellement à 0,80 dollar. Avec des creux et sommets ascendants en 3D, le point bas a potentiellement été marqué au début du mois de septembre autour des 0,78 dollar (confluence de support avec la MA100).

En parallèle, DOGE oscille autour des 0,21 dollar depuis de nombreux jours. Dans une configuration similaire à ADA, il devra franchir les résistances du mois d’avril pour retourner aux sommets de 2024.

Si ADA et DOGE franchissent tous les deux les sommets ayant été marqués en décembre derniers, ils prendront respectivement, selon ChatGPT, la direction des 2 dollars et 0,75 dollar. Avec WEPE et XRP, cela permet de construire un portefeuille solide, paré au rebond sur bitcoin et ethereum.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :