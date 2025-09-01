Listing WLFI et lancement du USD1 sur Solana : la famille Trump démarre septembre en forme

La rentrée, c’est aujourd’hui pour les marchés financiers. Malgré un mois de juillet et d’août plutôt dynamiques, les capitaux entrants devraient être plus conséquents durant les prochaines semaines. Pendant ce temps, le projet World Liberty Financial ne perd pas de temps, entamant le mois de septembre dans les meilleures conditions. Faisons le point sur les ambitions actuelles de la famille Trump.

Lancement public du WLFI : le marché témoigne d’un vif intérêt

Ce 1er septembre est important pour World Liberty Financial. Le projet DeFi de la famille Trump s’apprête à rendre public son jeton de gouvernance, le $WLFI. Pour les « early-investors » , la réclamation est disponible depuis 8:00 AM ET (20 % de l’allocation initiale). Cela permettra de réduire la pression vendeuse sur le cours du WLFI.

🚀 The $WLFI Lockbox is LIVE.



You can now move your $WLFI into the Lockbox to begin the unlock process.



🔗 Unlock here: https://t.co/QXA44NAffg



⏰ Claiming begins: September 1 @ 8:00 AM ET (20% of your initial allocation).



Thread below with step-by-step screenshots. Only use… — WLFI (@worldlibertyfi) August 25, 2025

En parallèle, le trading du WLFI sera disponible sur de nombreuses plateformes d’échange crypto, notamment Gate, MEXC, Kraken, KuCoin, OKX, Binance et bien plus encore. Le lancement prendra place à 15h00 (heure française).

WLFI se positionne comme un jeton de gouvernance, ce qui permettra aux détenteurs de participer aux décisions du projet, détenir une influence sur le USD1 et, de ce fait, participer à l’écosystème crypto aux côtés de la famille Trump. Par ailleurs, avec un open interest qui atteint plus d’un milliard de dollars sur les dérivés, à quelques heures de son lancement, cela témoigne d’un vif intérêt des investisseurs.

USD1 sur Solana : le stablecoin de World Liberty Financial en pleine croissance

En parallèle, une nouvelle annonce a eu lieu ce 1er septembre. World Liberty Financial dévoile le déploiement de son stablecoin USD1 sur Solana. Étant l’une des plus grosses blockchains du marché crypto, une émission initiale de 100 millions de tokens a eu lieu. Également présent sur ethereum, binance smart chain et Tron, cela augmente son potentiel de croissance sur Solana, capitalisant sur une meilleure intégration dans la DeFi.

USD1 is now live on Solana – where capital markets finally move at internet speed.



USD1 is a stablecoin redeemable on a 1:1 basis for the U.S. Dollar, built for speed and control, running on a fast and scalable financial layer in DeFi.



USD1 brings stability. Solana brings… pic.twitter.com/FTNw3ChLCn — WLFI (@worldlibertyfi) September 1, 2025

L’objectif du déploiement sur Solana est de profiter de transactions rapides, à moindre coût, ce qui vise à stimuler son adoption. À ce jour, le stablecoin de World Liberty Financial connaît une forte croissance. En effet, lancé en 2025, il se retrouve tout de même à la sixième position selon les données de DeFiLlama pour les stables.

Avec une capitalisation qui s’approche des 2,5 milliards de dollars, et une croissance de plus de 13 % sur les trente derniers jours, il s’approche progressivement de l’USDS (Sky Dollar), dépassant par ailleurs le BUIDL de BlackRock.

Avec un SOL qui se positionne à plus de 200 dollars, USD1 bénéficiera directement de la compétitivité et de la popularité de DEX comme Raydium, Kamino ou Pump.fun.

Très clairement, 2025 est l’année des stablecoins. Avec un marché qui s’approche des 300 milliards de dollars, World Liberty Financial a misé sur une stratégie rentable mais très concurrentielle. Ainsi, en déployant le USD1 sur de nouvelles blockchains, tout en lançant ce 1er septembre le $WLFI, nous sommes sur un positionnement stratégique qui fait office de marketing. Frapper fort à la rentrée pour se faire connaître et attirer des capitaux.

