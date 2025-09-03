SEC et CFTC : front commun pour encadrer le trading crypto spot

C’est officiel, la SEC et la CFTC font front. Le 2 septembre, les principaux régulateurs américains ont publié ensemble un communiqué. Ils valident que les exchanges enregistrés peuvent proposer du spot crypto, même avec effet de levier ou financement. Cet accord fait avancer les initiatives Project Crypto (SEC) et Crypto Sprint (CFTC). Le signe d’une posture plus claire et accueillante pour le secteur.

Une coordination historique

Le 2 septembre 2025, un texte a été publié, signé par les divisions de la SEC (Trading & Markets) et de la CFTC (Market Oversight & Clearing/Risk). Elles se regroupent sous le nom de Crypto Task Force. Le texte clarifie qu’aucune loi n’interdit de proposer le trading spot crypto sur les échanges enregistrés. Cela concerne les échanges SEC comme CFTC. La démarche s’inscrit dans les programmes existants : Project Crypto (SEC) et Crypto Sprint (CFTC).

La coordination est inédite. En effet, le texte contient les premières directives conjointes destinées à lever l’incertitude réglementaire des plateformes classiques. Jusqu’ici la SEC considérait le trading spot crypto comme relevant de la sécurité, donc de son domaine. La CFTC, de son côté, le considérait comme relevant d’une « commodity », donc du sien. Résultat, les exchanges et les investisseurs ne savaient pas qui avait raison.

Des conséquences positives pour les places de marché

Ce communiqué commun vise à donner un cadre plus lisible après des années de flou. Les plateformes auprès de l’une ou l’autre peuvent proposer du trading spot crypto tant qu’elles respectent les règles. NSE, DCM, FBOT… Ces acteurs déjà régulés peuvent maintenant lancer du trading spot crypto de manière tout à fait légale. Cela met en pratique des recommandations inter-agences émises depuis plusieurs années.

En conséquence, un tel texte permet à des bourses comme Nasdaq, NYSE ou CME de concrétiser des offres spot crypto avec une surveillance réglementaire. Il offre un cadre clair pour les investisseurs institutionnels comme particuliers.

Les deux régulateurs ont pris la parole, louant un véritable progrès vers l’innovation. En effet, une telle coordination montre un vrai tournant. Et prouve que les US veulent être les leaders mondiaux dans la régulation crypto.

Vers une régulation équilibrée ?

À noter : le texte est une position de staff, une invitation à clarifier la conformité, pas une loi. Son but est de donner une guidance pratique en attendant un vrai cadre législatif. Les régulateurs encouragent les échanges à les contacter en cas de projet (listing, margin, clearing, surveillance).

L’annonce vient en parallèle des discussions en cours sur le CLARITY Act et le GENIUS Act soutenus par Trump. Ce n’est donc pas la régulation finale, mais une étape concrète vers plus de clarté.

Dans tous les cas, cette coordination montre une transition vers plus de clarté et d’innovation régulée. Le risque sur les crypto-non-sécuritisées persiste, mais le chemin semble désormais clair et aménagé.

Source : SEC, CFTC

