AVAX : ça chauffe pour l’approbation des ETF ?

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Avalanche. Le 15 septembre, Bitwise a officiellement déposé un dossier auprès de la SEC pour lancer le tout premier ETF spot basé sur AVAX. Derrière ce geste administratif en apparence technique, se cache une question brûlante : les altcoins sont-ils en train de franchir la porte grande ouverte par Bitcoin et Ethereum vers Wall Street ?

Un ETF pensé pour simplifier la vie des investisseurs

L’idée est simple, presque séduisante : permettre à n’importe quel investisseur américain d’acheter de l’Avalanche via son compte de courtage habituel. Pas besoin de télécharger un wallet, ni de gérer des clés privées. Tout se passe dans un cadre familier, avec les garanties d’un produit financier coté.

Pour rassurer les gros acteurs, Bitwise a prévu du solide : Coinbase Custody Trust sera chargé de garder les jetons, avec des coffres-forts numériques et un système de cold storage. Quant au prix de l’actif, il sera aligné chaque jour sur l’indice CME CF Avalanche–Dollar Reference Rate. Bref, un emballage institutionnel, calibré pour les fonds et les investisseurs traditionnels.

Une bataille entre poids lourds

Bitwise n’est pas seul dans l’arène. Depuis mars 2025, VanEck pousse déjà son propre dossier. En août, Grayscale a pris le relais avec l’idée de transformer son Trust Avalanche en ETF. Trois géants, trois approches différentes, mais un même objectif : être le premier à décrocher l’aval de la SEC.

Un détail résume bien la situation : dans le formulaire de Bitwise, le champ “ticker” affiche simplement “pending”. Autrement dit, même le futur symbole boursier reste un mystère. Pour l’instant, tout se joue en coulisses, entre juristes, régulateurs et équipes de communication. Et comme souvent à Wall Street, la perception compte presque autant que la réalité.

L’approbation : possible, mais pas acquise

Alors, la SEC va-t-elle dire oui ? Difficile à trancher, mais les experts avancent des estimations oscillant entre 50 % et 90 % d’ici fin 2025. Pourquoi une telle marge ? Parce que plusieurs critères entrent en jeu.

D’abord, la liquidité : Avalanche affiche une activité croissante, mais reste loin des volumes de Bitcoin. Ensuite, l’existence de contrats à terme régulés par la CFTC, qui pèse lourd dans l’analyse. Enfin, le statut juridique : AVAX est plutôt perçu comme une “commodity” qu’une “security”, un point qui joue clairement en sa faveur.

Depuis que les ETF Bitcoin et Ethereum ont été validés, le climat est plus détendu. Certains analystes pensent même que la SEC cherche à aller vite sur les altcoins majeurs, histoire de canaliser la demande et d’éviter que les marchés ne s’organisent seuls. Mais le timing reste imprévisible : la décision pourrait tomber fin 2025… ou attendre courant 2026.

Avalanche en profite déjà

Sur le marché, l’effet a été immédiat : le cours d’AVAX a dépassé les 30 $ à l’annonce, avec une hausse modeste mais symbolique. Plus intéressant encore, les indicateurs on-chain sont en vert. Le TVL (valeur totale verrouillée) sur Avalanche dépasse les 2,1 milliards de dollars, et l’activité sur les DEX du réseau atteint des niveaux inédits depuis deux mois.

Ces signaux donnent du poids au dossier de Bitwise. Un ETF, ce n’est pas seulement un produit financier, c’est aussi une reconnaissance officielle : celle qui fait passer un projet crypto de l’univers Web3 à celui de la finance mondiale.

Ce que cela changerait vraiment

Si l’ETF Avalanche voyait le jour, les conséquences seraient multiples. Pour les investisseurs, ce serait un accès simple, rapide et sûr à un écosystème en plein essor. Pour Avalanche, ce serait un tampon de légitimité, comparable à celui qui a transformé l’image de Bitcoin en janvier 2024 avec ses propres ETF.

Et il y a l’effet domino : si AVAX décroche son ticket, Solana, Cardano ou Polkadot pourraient rapidement suivre. C’est peut-être le début d’une nouvelle vague où les blockchains de deuxième génération entreront, elles aussi, dans la cour des grands.

SEC

