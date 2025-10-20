Dogecoin prêt à rugir : le tweet de Musk relance la machine haussière

Un simple post d’Elon Musk a suffi à rallumer la flamme. Le milliardaire a partagé sur X une image du célèbre Shiba Inu, mascotte du Dogecoin. Résultat immédiat : le cours du DOGE bondit de 29 %, atteignant 0,20 $ en quelques heures. Un scénario qui rappelle étrangement le rallye explosif de 2021, lorsque les tweets de Musk avaient propulsé la cryptomonnaie jusqu’à 0,73 $.

Maxidoge au cœur du Doge-univers

Il ne fait désormais plus l’ombre d’un doute que l’univers du OG memecoin est le plus résilient et stimulant de la meme-culture. Maxidoge, jeton revendiquant une identité dégen presque culte a maintenu un rythme de progression soutenu malgré le passage à vide récent du marché.

Avec une prévente en cours à plus de 3,6 millions de dollars, le jeton $MAXI se trouve à un mouvement de baleine d’une explosion x100. Un scénario potentiel sur lequel, cette nouvelle sortie d’Elon Musk remet la lumière. En embuscade désormais, les traders en quête de swings agressifs et pour qui Maxidoge est une alternative toute trouvée.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Le retour du Doge : une simple image, un effet immédiat

Les investisseurs n’ont pas oublié la puissance de la “Musk effect”. Dès la publication du tweet, les volumes ont explosé. En quelques heures, le memecoin est redevenu le centre d’attention du marché. Cette soudaine euphorie a ravivé le souvenir du cycle haussier de 2021, où Dogecoin était passé de la blague à la légende.

Aujourd’hui, le climat est différent, mais le pouvoir d’attraction reste intact. DOGE profite d’un marché globalement plus confiant et d’un regain d’intérêt pour les memecoins.

Une reprise technique spectaculaire : +55 % en deux semaines

Après avoir touché un plancher à 0,13 $, son plus bas niveau depuis avril, Dogecoin s’est offert un rebond de 55 % en seulement deux semaines. Cette remontée rapide s’explique par une combinaison de plusieurs facteurs. Un sentiment de marché en amélioration, des signaux techniques positifs et l’effet Musk, encore redoutablement efficace.

DOGE retrouve ainsi sa place parmi les actifs les plus surveillés du top 10 crypto. Les traders voient dans ce mouvement un possible début de tendance durable.

Le signal clé : un pattern “Adam & Eve” annonce une extension haussière

Sur le plan technique, les analystes observent la formation d’un pattern “Adam & Eve”, typique d’un retournement haussier. La première jambe (“Adam”) représente un creux vif en “V”, suivi d’une reprise plus douce et arrondie (“Eve”). Ce modèle signale la fin d’une phase de vente et le retour progressif des acheteurs.

La ligne de cou de cette figure se situe à 0,216 $. Si le prix parvient à s’en affranchir, la projection technique suggère un mouvement vers 0,26 $, soit environ 25 % de potentiel supplémentaire.

Le renfort des indicateurs Fibonacci conforte la projection

Cette cible n’est pas un hasard. Elle correspond à la zone de confluence du retracement Fibonacci 0.382 sur le graphique hebdomadaire. De plus, DOGE rebondit actuellement sur un double support formé par une ligne de tendance ascendante et le niveau 0.236.

Ces éléments techniques renforcent l’idée que les acheteurs reprennent la main. Tant que le cours reste au-dessus de 0,18 $, la dynamique reste constructive.

Un short squeeze en vue ? Les liquidations pourraient amplifier la hausse

Les données des marchés dérivés révèlent un autre facteur clé. La concentration de positions vendeuses entre 0,215 $ et 0,27 $. En cas de cassure franche au-dessus de 0,216 $, un short squeeze pourrait s’enclencher. Les traders à découvert seraient alors forcés de racheter leurs positions, alimentant une hausse rapide vers 0,26 $.

Ce déséquilibre entre shorts et longs limite les risques de baisse à court terme. La configuration est donc favorable à une continuation haussière, à condition que les volumes suivent.

Verdict : DOGE reprend son rôle de thermomètre du marché crypto

Dogecoin démontre une fois encore sa capacité à capter l’attention et à amplifier les mouvements de marché. Le tweet de Musk a servi d’étincelle, mais ce sont les signaux techniques qui confirment la solidité du rebond.

Si la résistance à 0,216 $ cède, DOGE pourrait bien rallumer l’esprit de 2021. Dans le cas contraire, le support à 0,18 $ restera la ligne de défense des bulls. Quoi qu’il en soit, le meme favori d’Elon Musk prouve qu’il n’a rien perdu de son pouvoir d’attraction. Et cette fois, la communauté semble prête à suivre le mouvement.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Elon Musk

