Bitcoin : deux tiers des experts voient un Q4 haussier selon un sondage

Dans leur dernier rapport, Coinbase et Glassnode dressent un tableau encourageant pour les cryptos : liquidités abondantes, recul de l’inflation, afflux vers les ETF… Tous les voyants semblent au vert. Mais derrière cet optimisme, les risques persistent : volatilité, tensions géopolitiques, incertitudes macro. Un Q4 prometteur donc, mais à aborder avec sang-froid.

Un optimisme sous surveillance

Coinbase et Glassnode viennent de publier leur rapport trimestriel “Charting Crypto – Q4 2025”, et leur message est clair : le contexte est favorable, mais il faut rester sur ses gardes.

Après une année bien remplie pour les marchés crypto, le quatrième trimestre s’ouvre sur des bases solides : liquidité abondante, baisses de taux attendues, réglementation plus claire… Autant de signaux qui devraient continuer à soutenir les cryptos, en particulier le BTC et l’ETH.

Mais les auteurs du rapport tempèrent tout de suite l’enthousiasme. Le “leverage flush” du 10 octobre, qui a provoqué une série de liquidations sur les marchés dérivés, a rappelé à tout le monde que la volatilité reste bien présente. En plus, le shutdown du gouvernement américain complique l’accès aux données économiques, et les effets positifs de la liquidité pourraient s’atténuer en novembre. Bref, c’est le bon moment pour garder la tête froide.

Les institutions restent bullish sur le prix Bitcoin

Coinbase a interrogé 124 investisseurs institutionnels et particuliers entre le 17 septembre et le 3 octobre. Résultat ? Une majorité reste très confiante sur Bitcoin à court terme : 67 % des institutions et 62 % des non-institutions pensent que le BTC va continuer de monter dans les 3 à 6 mois.

Fait intéressant : 45 % des institutions estiment qu’on est en phase avancée de marché haussier, contre seulement 27 % des particuliers. Les professionnels sont donc plus prudents… tout en restant exposés. En revanche, tout le monde s’accorde sur un point : le principal risque dans les mois à venir, c’est le contexte macroéconomique.

Les trésoreries crypto, nouvelle force cachée du marché

Une des tendances les plus marquantes du rapport, c’est la montée en puissance des Digital Asset Treasuries (DATs) – les trésoreries cryptos. Ces sociétés qui détiennent du BTC ou de l’ETH dans leur trésorerie sont devenues des acteurs majeurs du marché. Elles détiennent désormais 3,5 % du Bitcoin en circulation, et 3,7 % de l’ether.

Les sociétés qui détiennent du Bitcoin dans leur trésorerie (les “DATs”) possèdent désormais près de 800 000 BTC. Malgré la volatilité, elles restent largement gagnantes : leur prix d’achat moyen est bien inférieur au cours actuel, preuve que leur stratégie d’accumulation à long terme fonctionne.

Coinbase les voit comme une nouvelle catégorie de baleines institutionnelles. Même si leurs valorisations ont un peu reculé récemment, leur présence continue d’alimenter la demande. À surveiller donc : le rôle que joueront ces DATs dans la prochaine phase du cycle.

Ethereum dépasse Bitcoin sur les ETF

C’est peut-être le chiffre le plus étonnant du rapport : les ETF Ethereum ont attiré plus d’argent que ceux sur Bitcoin au T3 2025. En tout, 9,4 milliards de dollars ont afflué vers les fonds ETH, contre 8 milliards pour le BTC.

Depuis septembre, les fonds Bitcoin continuent d’enregistrer des entrées positives, tandis que les ETF Ethereum ont battu un record avec plus de 9,4 milliards de dollars injectés au troisième trimestre 2025.

Cette dynamique s’explique par la montée en puissance des Layer 2, la baisse des frais, et une demande retail très forte. En parallèle, les volumes de trading et l’open interest sur les produits dérivés ETH ont explosé. Cela montre que l’écosystème Ethereum gagne en maturité, même si certains long-term holders ont profité de la hausse pour vendre une partie de leurs tokens.

Et cette course à la vitesse ne concerne pas que l’écosystème Ethereum. Côté Bitcoin aussi, les choses bougent avec Bitcoin Hyper, la première vraie Layer 2 du réseau BTC. L’idée est simple : rendre les transactions instantanées et presque gratuites, sans toucher à la sécurité du Bitcoin. Son jeton $HYPER, en prévente, fait déjà parler de lui avec jusqu’à 49 % de rendement en staking et un écosystème pensé pour enfin faire entrer Bitcoin dans la DeFi.

Le cadre macro reste clé : taux, M2 et corrélations

Coinbase a aussi mis à jour son indice personnalisé M2, qui suit la croissance de la masse monétaire dans huit grandes économies. Bonne nouvelle : l’indice reste haussier, ce qui renforce la dynamique actuelle du Bitcoin. Mais attention : un resserrement prévu en novembre pourrait calmer les ardeurs.

Le prix du Bitcoin suit de près la croissance de la masse monétaire mondiale. D’après Coinbase, à chaque fois que la quantité d’argent en circulation augmente, le BTC met environ 110 jours à réagir et à monter à son tour.

Autre point clé : la corrélation entre Bitcoin et les actions US est en baisse (de 0,55 à 0,40), tandis que celle avec l’or est repassée en positif. Le BTC semble donc retrouver son profil hybride, entre valeur refuge et actif spéculatif.

Un dernier trimestre sous tension

Coinbase résume bien la situation : le potentiel est là, mais rien n’est gagné. Si la Fed coupe encore ses taux et si les lois crypto comme le CLARITY Act avancent, le marché pourrait connaître une belle fin d’année.

Mais si l’inflation repart, ou si les tensions commerciales entre la Chine et les USA reviennent, l’équilibre pourrait basculer. Le quatrième trimestre s’annonce donc comme un stress test grandeur nature pour Bitcoin, Ethereum et tout l’écosystème.

Source : Charting Crypto – Q4 2025 Glassnode & Coinbase

