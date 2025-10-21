Londres accélère : après BlackRock, la ruée des ETP crypto sur la LSE

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Octobre 21, 2025

La place de Londres embraye. Après le listing de l’iShares Bitcoin ETP de BlackRock sur la London Stock Exchange, d’autres émetteurs se rangent déjà sur la grille. 21Shares, WisdomTree et Bitwise annoncent des accès élargis au marché britannique et profitent de l’assouplissement du cadre FCA pour les produits crypto cotés.

BlackRock ouvre le bal à Londres

Depuis lundi, BlackRock propose une exposition physique au bitcoin via un ETP listé sur la LSE, avec garde institutionnelle et distribution encadrée pour les investisseurs britanniques. Le mouvement suit la levée du verrou réglementaire sur l’accès retail aux produits de type cETN/ETP annoncée cet été par la FCA. L’outil existe, il s’adresse à un public filtré et s’inscrit dans des pratiques de reporting connues des gérants locaux.

L’effet d’entraînement se voit déjà. La visibilité de l’émetteur américain sur les marchés crypto, après son succès aux États-Unis, donne un signal d’adoption au reste de l’écosystème. Les premières séances servent surtout de test liquide, taille du seed, animation du carnet, spreads, capacité à traiter des blocs. Les volumes initiaux sont scrutés, y compris par la concurrence.

BREAKING: BlackRock’s #Bitcoin ETP has begun trading on the London Stock Exchange under the ticker IB1T, following the FCA’s move to lift its ban on crypto-based ETPs.



The launch marks a milestone for UK investors gaining regulated access to Bitcoin exposure. pic.twitter.com/ZyuJdqbreM — CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) October 20, 2025

21Shares, WisdomTree, Bitwise se placent

Dans le sillage de BlackRock, 21Shares officialise l’ouverture du marché britannique à ses ETP crypto, en insistant sur la montée des volumes observée depuis le démarrage à Londres. WisdomTree confirme, de son côté, avoir obtenu l’aval de la FCA pour offrir l’accès retail UK à ses ETP listés, incluant BTC et ETH.

Enfin, Bitwise lance quatre ETP pour les investisseurs britanniques et annonce une baisse de frais sur son produit bitcoin cœur. Le message commun est lisible, l’infrastructure de distribution s’aligne sur la nouvelle doctrine du régulateur.

Injective | $INJ goes to wall street



As 21Shares Files for a Spot $INJ ETF.@21shares one of the world’s largest crypto ETP issuers has officially filed with the SEC for a spot Injective ETF, aiming to offer investors direct exposure to $INJ through physical token custody.… pic.twitter.com/4gvufJhlFy — Tega (@0xtega_) October 21, 2025

La bataille se jouera sur quatre leviers. D’abord, les TER et les schémas de remises qui conditionnent la tenue dans le temps.

Ensuite, la liquidité visible, spreads et profondeur. Puis, la qualité des market makers capables de tenir le carnet en continu. Enfin, les canaux d’accès, plateformes et courtiers qui appliquent l’appropriateness test requis au Royaume-Uni. Les premiers retours, côté 21Shares, indiquent une traction encourageante. Reste à confirmer sur plusieurs semaines.

Pourquoi Londres accélère maintenant

Sur le terrain réglementaire, la FCA a formalisé début août l’ouverture de l’accès retail aux cETNs crypto, avec une entrée en vigueur en octobre. Cette inflexion lève un verrou qui, depuis 2021, freinait la distribution vers le grand public.

En parallèle, le régulateur consulte sur la tokenisation des fonds et veut moderniser l’architecture du marché britannique. Le timing n’est pas neutre. Londres ambitionne de redevenir un hub visible pour les actifs numériques, tout en gardant un prisme de protection des consommateurs.

Côté flux, l’alignement avec la dynamique américaine comptera. Si les ETF au comptant aux États-Unis reviennent en souscriptions positives, le sentiment s’améliorera à Londres, surtout si les émetteurs britanniques parviennent à montrer des carnets fluides et des coûts prévisibles. L’inverse est vrai, une séquence de décollecte outre-Atlantique fragiliserait les paris naissants et allongerait la phase de rodage. À court terme, l’exécution primera plus que la seule puissance de marque.

