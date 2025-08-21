Kanye West lance YZY sur Solana : de l’euphorie au crash en quelques heures

Kanye West, alias Ye, a créé la surprise en lançant sa propre cryptomonnaie. Baptisé YZY, le token a été dévoilé le 20 août 2025 sur la blockchain Solana, accompagné d’un écosystème baptisé YZY Money. L’opération a d’abord suscité une euphorie fulgurante, avant de se transformer en crash brutal. La question s’impose : innovation audacieuse ou simple mirage spéculatif ?

Un lancement flamboyant et un écosystème ambitieux

Pour commencer, l’annonce a été faite directement sur le compte X de Kanye West, accompagnée de vidéos officielles et d’une page dédiée à Yeezy Money. Dès le départ, l’artiste a voulu marquer une rupture avec les memecoins classiques. En effet, le projet inclut un processeur de paiement crypto à bas coût, Ye Pay, ainsi qu’une YZY Card permettant de dépenser en YZY ou en USDC dans le monde entier.

Ensuite, le projet s’est distingué par une distribution particulière : 20 % pour le public, 10 % injectés en liquidité, et 70 % attribués à Yeezy Investments LLC, libérés sur 24 mois grâce au protocole Jupiter Lock. De plus, pour contrer les bots, l’équipe a généré 25 adresses de contrat avant d’en officialiser une seule. Enfin, le contrat a été publié sur Meteora, une plateforme très utilisée sur Solana.

Une envolée fulgurante suivie d’un crash violent

Dès les premières minutes, l’enthousiasme s’est emballé. Ainsi, la capitalisation du YZY est passée de 200 millions$ à près de 3 milliards$ en quelques instants, soit une hausse vertigineuse de 800 à 1 000 %. L’engouement des fans et des spéculateurs a transformé le lancement en véritable raz-de-marée.

Cependant, la fête a vite pris fin. Moins d’une heure plus tard, la capitalisation est retombée à environ 1 milliard$, certains échanges rapportant même une chute jusqu’à 137 millions$. En clair, le token a connu une envolée de 375 % suivie d’une correction brutale de 34 %. Cette volatilité illustre les limites de projets reposant sur la hype et la ferveur communautaire.

Des soupçons de centralisation et d’insider trading

Par ailleurs, les premières analyses ont révélé une concentration inquiétante. Plus de 70 %, voire 90 % selon certains observateurs, sont détenus par une poignée de portefeuilles liés à Yeezy Investments ou à des insiders. Dès lors, les accusations de pump & dump se sont multipliées.

Memes and onchain coins dumping because Kanye launched his $YZY coin.



So many of you are going to lose so much money trading this and I will have no sympathy for you.



The coins you sold will run without you and you will be forced to buy back higher or seethe on the sidelines. pic.twitter.com/lVvyMY45bp — Dami (@defidami) August 21, 2025

De plus, des soupçons d’insider trading ont émergé. Plusieurs portefeuilles auraient acquis des YZY avant l’annonce officielle, revendant massivement lors de l’explosion initiale du cours. En conséquence, plusieurs millions de dollars de profits ont été dégagés en un temps record. Si ces accusations se confirment, elles remettraient sérieusement en cause la légitimité du projet.

Un revirement surprenant de Kanye West

Ce qui alimente encore les critiques, c’est le changement de discours de Kanye West. En février 2025, il dénonçait les memecoins de célébrités, accusés de se nourrir uniquement de l’enthousiasme des fans. Il avait même refusé une offre de 2 millions$ pour promouvoir un projet similaire. Pourtant, six mois plus tard, il adopte la démarche qu’il critiquait, lançant son propre token. Ainsi, beaucoup l’accusent d’opportunisme.

En outre, l’absence de feuille de route détaillée, de gouvernance claire et de communication technique transparente renforce les doutes. Pour certains analystes, il ne s’agit pas d’un projet construit sur des bases solides, mais d’une expérimentation risquée dont la pérennité reste incertaine.

Entre innovation et mirage spéculatif

En définitive, le lancement de YZY illustre les deux visages des cryptomonnaies de célébrités. D’un côté, l’écosystème annoncé — Ye Pay et YZY Card — pourrait séduire un public large et démocratiser l’usage des cryptos. De l’autre, la centralisation des tokens, la volatilité extrême et les rumeurs de manipulation minent la crédibilité du projet.

Ainsi, l’épisode YZY apparaît comme un cas d’école. Même lorsqu’une star mondiale se lance dans la crypto, l’absence de transparence et la dépendance à la hype conduisent à des turbulences inévitables. Pour les investisseurs, l’aventure Ye représente une opportunité audacieuse, mais surtout un pari à haut risque.

Source : TradingView YeezyMoney

