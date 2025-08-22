LIVE crypto du 22 août : Prédictions XRP (Ripple), actualité bitcoin et ethereum, régulation crypto..

C’est un léger rebond des cryptomonnaies qui prend place ce vendredi 22 août. Bonne nouvelle pour l’industrie crypto ? Cela dépendra très clairement de l’intensité de ce rebond, de la capacité pour bitcoin à franchir son récent ATH. Pour ethereum, c’est encore une autre histoire puisqu’il n’a toujours pas inscrit un sommet supérieur à celui du précédent cycle (novembre 2021).

Pour le moment, en raison du mois d’août, la volatilité est réduite, les volumes sont légèrement réduits. Par exemple, une baisse de l’activité à pris place sur les réserves stratégiques bitcoin, cela étant cependant temporaire à au regard des graphiques.

Dans ce contexte, nous retrouvons toujours de nouvelles annonces en faveur de l’adoption crypto : cadre réglementaire favorable, nouvelles banques qui se lancent sur le marché ou qui développent des RWA. Pour ne rien louper, suivez notre couverture en temps réel du marché à travers cet article.

