BTC $112,901.33 -0.44%
ETH $4,315.17 0.63%
SOL $182.71 -0.75%
PEPE $0.000010 -0.83%
SHIB $0.000012 -0.41%
DOGE $0.21 -0.64%
XRP $2.86 -1.47%
Cryptonews Actualités Blockchain

LIVE crypto du 22 août : Prédictions XRP (Ripple), actualité bitcoin et ethereum, régulation crypto..

Auteur
Jürgen Hoffmann
Auteur
Jürgen Hoffmann
Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 

C’est un léger rebond des cryptomonnaies qui prend place ce vendredi 22 août. Bonne nouvelle pour l’industrie crypto ? Cela dépendra très clairement de l’intensité de ce rebond, de la capacité pour bitcoin à franchir son récent ATH. Pour ethereum, c’est encore une autre histoire puisqu’il n’a toujours pas inscrit un sommet supérieur à celui du précédent cycle (novembre 2021).

Pour le moment, en raison du mois d’août, la volatilité est réduite, les volumes sont légèrement réduits. Par exemple, une baisse de l’activité à pris place sur les réserves stratégiques bitcoin, cela étant cependant temporaire à au regard des graphiques.

Dans ce contexte, nous retrouvons toujours de nouvelles annonces en faveur de l’adoption crypto : cadre réglementaire favorable, nouvelles banques qui se lancent sur le marché ou qui développent des RWA. Pour ne rien louper, suivez notre couverture en temps réel du marché à travers cet article.

Pour aller plus loin sur le sujet :

Logo

Pourquoi nous faire confiance

2M+

Visiteurs Mensuels du Monde Entier

250+

Guides et Articles

8

Années sur le Marché

70

Notre Equipe de Rédacteurs
editors
+ 66 plus
Liste d'auteurs

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

Cryptos en tendance

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,041,052,836,795
-3.01
Cryptos en tendance
Dans l'article
Bitcoin
BTC
$112,901
0.44 %
Bitcoin
Ethereum
ETH
$4,315
0.63 %
Ethereum
XRP
XRP
$2.86
1.47 %
XRP

Plus d'articles

Actualités Blockchain
L’UE envisage sérieusement Ethereum et Solana pour l’Euro numérique
Ronan Gaillard
Ronan Gaillard
2025-08-22 09:00:00
Communiqués de Presse
Dogecoin entre en phase de pump – Maxi Doge pourrait-il être le prochain à exploser ?
Cryptonews
2025-08-22 05:00:00
Jürgen Hoffmann
Lire la suite
Crypto News in numbers
editors
Liste d'auteurs + 66 plus
2M+
Visiteurs Mensuels du Monde Entier
250+
Guides et Articles
8
Années sur le Marché
70
Notre Equipe de Rédacteurs