Solana garde les 200 $ : la fondation lance une réserve géante de 500 M$

Solana vient de confirmer la création d’une réserve stratégique de 500 millions de dollars. Baptisée Solana Reserve, elle est destinée à renforcer sa présence sur les marchés institutionnels asiatiques. Derrière ce projet ambitieux, Joseph Chee, ancien directeur de la banque d’investissement asiatique d’UBS, aujourd’hui à la tête de Xiayan Capital.

Solana Company : une acquisition qui change la donne

En partenariat avec Pantera Capital, il prévoit d’acquérir au moins 5 % de l’offre totale de SOL, un geste lourd de sens dans un marché en quête de stabilité et de confiance. L’opération fait suite au rachat de Helius (US:HSDT), désormais rebaptisée Solana Company.

L’objectif est de transformer cette entité en Digital Asset Treasury (DAT). Il s’agit d’une structure capable de gérer des réserves massives d’actifs numériques, à l’image des trésoreries d’entreprises traditionnelles. Avec 500 M$ levés, la société vise une introduction en bourse à Hong Kong dans les six prochains mois.

Un signal fort pour les investisseurs

Selon plusieurs analystes, cette dynamique pourrait amplifier les mouvements haussiers lors des prochaines phases de marché. Les grands acteurs institutionnels asiatiques voient dans Solana une infrastructure performante, rapide et déjà dominante sur les actifs tokenisés.

🚨BREAKING BIG: @Solana accounted for over 95% of total tokenized stock volume in the past 30 days, followed by Gnosis at 1.98% and Ethereum at 1.83%.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon SolanaFloor, le réseau a représenté plus de 95 % du volume des actions tokenisées le mois dernier, loin devant Gnosis (1,98 %) et Ethereum (1,83 %).

L’Asie, nouveau moteur de Solana

L’expansion institutionnelle de Solana ne se limite pas à Xiayan Capital. La DeFi Development Corp, cotée au Nasdaq, a annoncé un partenariat avec Superteam Japan pour créer la première Solana Treasury Company au Japon.

Ces initiatives illustrent une tendance lourde. L’Asie devient le cœur du développement institutionnel de Solana, portée par un cadre réglementaire plus accueillant que celui des États-Unis. Hong Kong, Singapour et Tokyo misent désormais sur la blockchain comme pilier de la finance numérique régionale.

Solana : des fondamentaux techniques toujours solides

Malgré la volatilité récente, le cours du SOL se maintient au-dessus des 200 $, un niveau psychologique clé. Actuellement, le jeton s’échange autour de 217,72 $, après une légère baisse quotidienne de 4,50 %. Sa capitalisation tourne autour de 120 milliards de dollars, confirmant sa place parmi les géants du secteur.

Sur le plan technique, les signaux restent globalement haussiers. D’un côté, le On-Balance Volume (OBV) continue de grimper, signe d’une accumulation institutionnelle constante. Dans le même temps, les principaux supports se situent à 200 $, tandis que la résistance reste proche des 250 $.

Un franchissement durable de cette zone pourrait propulser SOL vers 275–300 $, consolidant sa tendance haussière de fond. Comme le résume l’analyste d’IncomeSharks : “Tant que Solana reste au-dessus des 200 $, la structure reste bullish. La pression institutionnelle ne fait que commencer.”

Solana entre dans une nouvelle ère

Avec la création d’une réserve SOL de 500 M$, Solana s’impose comme l’un des rares projets capables d’attirer une demande institutionnelle massive. Ce mouvement stratégique, couplé à l’expansion asiatique et à une dominance croissante sur les actifs tokenisés, conforte sa position de leader du Web3.

Pour les investisseurs, Solana n’est plus seulement une blockchain performante. Le réseau représente désormais une infrastructure financière mondiale en construction. Par conséquent, tant que SOL tiendra les 200 $, le marché aura du mal à douter de sa force.

