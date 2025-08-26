Pantera va devenir Solana Co : SOL devient un actif institutionnel de premier plan

Pantera Capital, le nouveau catalyseur pour un bullrun sur Solana ? L’entreprise témoigne d’un vif intérêt concernant SOL, allant jusqu’à la restructuration complète de son activité ainsi qu’un changement de nom. Faisons le point.

1,25 milliard de dollars : la levée de fonds ambitieuse de Pantera Capital

Pantera Capital est un acteur historique dans l’industrie des actifs numériques. Gestionnaire d’actifs et fonds de capital-risque, il exerce depuis de nombreuses années dans l’écosystème.

Avec plus de 300 millions de dollars d’investissements dans les DATs en 2025 (Digital Assets Treasuries), c’est un acteur de premier plan dans la constitution de liquidités pour investir sur différents écosystèmes.

🚨JUST IN: @PanteraCapital is seeking to raise up to $1.25B to convert a Nasdaq-listed company into Solana Co, a public firm dedicated to accumulating $SOL as a treasury asset.



The plan begins with an initial $500M raise followed by $750M through warrants. pic.twitter.com/Sv2yIrJXHU — SolanaFloor (@SolanaFloor) August 25, 2025

Pantera Capital souhaite devenir une société cotée au NASDAQ sous le nom Solana Co. Pour cela, la levée de fonds se structure en deux phases. Tout d’abord, 500 millions de dollars d’émission d’actions puis 750 millions de dollars de « warrants ».

Engageant plusieurs centaines de millions de dollars dans sa propre opération, c’est très clairement une opération stratégique avec une vision ambitieuse sur le long terme.

Solana Co : la nouvelle firme d’investissement spécialisée sur SOL

En devenant Solana Co, Pantera se transformera en un véhicule institutionnel de premier plan. Dans la lignée de MicroStrategy, SOL sera l’actif concerné dans le cadre d’une structure transparente et cotée, disponible pour les institutionnels et le grand public.

Cela témoigne des convictions de l’équipe de Pantera pour Solana. Oscillant actuellement autour des 200 dollars, la perte de traction des memecoins et la guerre des launchpads n’a pas redoré le blason d’une blockchain autrefois mal réputée en raison des nombreuses pannes. Cependant, cela est désormais de l’histoire ancienne.

Progressivement, SOL attire les entreprises. Ceka en fait un futur actif de réserve au même titre qu’ethereum et bitcoin, tout en sachant qu’il n’y a toujours pas d’ETF spot SOL de disponible aux États-Unis. Une approbation réglementaire ferait de Solana Co la plus importante réserve SOL au monde.

D’une certaine manière, cela répond à une initiative parallèle de Galaxy Digital, Jump Crypto et Multicoin. En effet, ils souhaitent lever collectivement 1 milliard de dollars pour une société de trésorerie Solana. La concurrence est rude, et la course semble lancée sur SOL au même titre que BTC et ETH.

