Les RWA sur la BNB Chain avec PancakeSwap ? Ondo Finance continue son expansion

Le marché des cryptomonnaies fait face à des tendances plus ou moins solides. Cette fois, c’est l’industrie des RWA qui connaît une accélération sur de nombreuses blockchains. Au tour de la BNB Chain d’accueillir cette révolution, mais par qui et de quelle manière ? Découvrez dans cet article le rôle d’Ondo Finance et ce que cela pourrait changer pour le secteur.

La BNB Chain marque une croissance explosive

Vous n’êtes pas sans savoir que la BNB Chain enregistre des performances on-chain plutôt remarquables ces derniers jours. Progression lente mais efficace ?

Après un plancher sous les 3 milliards de dollars de TVL, la blockchain est aux portes des 9 milliards de dollars. Une évolution marquante qui témoigne d’un retour en force de cette blockchain historique.

Ayant fait l’unanimité en 2021 comme l’un des premiers réseaux avec de réels cas d’usages, son intérêt fut moindre dès 2023 en raison des poursuites de la SEC contre Binance, ainsi qu’une activité des développeurs en chute libre.

Avec Aster DEX, le soutien de CZ et le retour de Binance sur le devant de la scène avec de nouvelles inventives, la BNB Chain est plus solide que jamais, bien que la TVL ne soit pas au même niveau qu’en 2021.

RWA on-chain : la BNB et PancakeSwap favorisés par Ondo Finance

La BNB Chain prend désormais le virage des Real-World Assets. Le mercredi 29 octobre, Ondo Finance a annoncé son expansion sur la blockchain historique de Binance, l’objectif étant d’apporté le marché U.S on-chain. Désormais, ce sont plus de 100 produits tokenisés qui sont désormais disponibles.

Today, Ondo Global Markets expands to @BNBCHAIN, bringing U.S. markets to millions worldwide.



100+ tokenized stocks & ETFs are now live on one of the world’s most active blockchain ecosystems, supported by @PancakeSwap.



Wall Street, now on BNB Chain. Powered by Ondo. pic.twitter.com/G8l2EUsy8s — Ondo Finance (@OndoFinance) October 29, 2025

Supportés sur le protocole PancakeSwap, ce DEX phare de la BNB Chain va onboard sur le marché tokenisé des dizaines de milliers d’utilisateurs qui, à ce jour, n’y avait pas accès. Dans le cadre d’un communiqué de presse, la CEO de Ondo Finance affirme que :

L’expansion de Ondo Global Markets à ma BNB Chain nous permet d’offrir des actions et des ETF américains tokenisés à des millions d’utilisateurs en Asie, en Amérique latine et dans d’autres régions, dans un environnement rapide, rentable et hautement interopérable. Il s’agit d’une étape majeure vers l’accessibilité mondiale des marchés américains grâce à la technologie blockchain.

Le marché des Real-World assets atteint de nouveaux sommets

Dans ce contexte, les données de RWA.xyz sont particulièrement précieuses. Elles apportent une bonne vision du développement de cette narrative. Avec plus de 35 milliards de dollars de RWA on-chain, le marché marque une croissance qui s’approche des 10 % sur les trente derniers jours.

Pour le moment, ethereum garde la première position avec plus de 52 % des parts de marché. Quand à la BNB Chain, près de 800 millions de dollars de RWA sont actuellement déployés on-chain.

Globalement, la très large majorité, voire si ne c’est pas l’entièreté du marché, est adossé aux produits américains. Au même titre que les stablecoins, le marché européen est exclu, avec une force de frappe limitée et un intérêt inexistant de la part des investisseurs.

Pour aller plus loin sur le sujet :