Bullrun pour Zcash : la crypto de la confidentialité reprend vie

Dernière Mise à Jour: Octobre 31, 2025

Difficile de passer à côté : en un mois, le prix de ZEC est passé de 69 $ à 381 $. En octobre, ZEC a surperformé une grande majorité des altcoins. On parle même du “retour de Zcash” comme d’un des récits les plus surprenants de ce pré-bullrun. Alors pourquoi Zcash revient-il sur les radars ? Est-il trop tard pour l’acheter ?

Zcash, le “fantôme” du bullrun revient à la vie

Lancé en 2016, Zcash est conçue pour protéger votre vie privée. Son arme secrète : une technologie appelée zk-SNARKs, qui permet de rendre anonyme l’émetteur, le destinataire et le montant d’une transaction. C’est comme si vous utilisiez une version crypto du cash, en ligne.

Longtemps mis de côté au profit de projets plus hype, Zcash n’a pourtant jamais cessé d’évoluer. Derrière, on retrouve deux entités solides : la Electric Coin Company et la Zcash Foundation, qui bossent sur le protocole depuis le début. Le projet n’a pas changé de vision, c’est plutôt le marché qui, aujourd’hui, revient à ses fondamentaux.

Pourquoi ZEC explose : le grand retour du narratif confidentialité

On vit une époque où tout est scruté, surveillé, analysé. Les gouvernements renforcent les contrôles sur les transactions crypto, l’Europe prépare même une interdiction des cryptos anonymes d’ici 2027. Résultat : la confidentialité devient un vrai sujet… et Zcash coche toutes les cases.

En parallèle, l’usage du “shielded pool” explose. Plus de 4,5 millions de ZEC sont désormais dans ce pool confidentiel, soit 27,5 % de l’offre en circulation. Moins de tokens visibles = une offre active qui diminue, ce qui pousse naturellement le prix à la hausse. Zcash redevient le symbole d’un Web3 où on peut encore préserver un peu d’intimité.

Un bullrun fragile ? Le défi de la régulation et du FOMO

Mais attention, tout n’est pas rose. Ce pump soudain attire aussi les traders opportunistes, et plusieurs analystes notent que ZEC est peut-être entré en zone de surachat. À ce stade, une correction ne devrait pas tarder, surtout tant le marché global reste nerveux.

$ZEC — Zcash has really tested people’s patience, but the reversal was clear to me. These kind of charts are the reason I love crypto. https://t.co/26YFxnraV2 pic.twitter.com/4Tlng3EiWN — Crypto Caesar (@CryptoCaesarTA) October 31, 2025

Autre souci : la régulation. Certains pays commencent déjà à restreindre les cryptos trop anonymes. Zcash pourrait se retrouver délisté de certaines plateformes, ce qui réduirait sa liquidité. Mais en toile de fond, le besoin de confidentialité reste là. Et ça, aucune loi ne l’éteindra totalement.

DYOR : la confidentialité, un pari risqué mais fascinant

Zcash reste un pari à part. Ce n’est ni un memecoin, ni un layer 2, ni une hype passagère. C’est un projet technique, visionnaire, mais qui demande un vrai effort de compréhension. Il faut aussi accepter le risque : volatilité, régulation, adoption encore limitée.

Si vous y croyez, faites vos recherches (DYOR) et n’investissez que ce que vous êtes prêts à perdre. Ce bullrun n’est peut-être qu’un début, ou une étincelle de plus dans un marché imprévisible. En tout cas, Zcash vient de nous rappeler qu’en crypto, même les fantômes du passé peuvent revenir en force.

Source : CoinMarketCap, Z.cash

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

