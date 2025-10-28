Solana dans la cour des géants : 6 milliards $ attendus pour les futurs ETF SOL

Cette une étape majeure pour la course du jeton SOL sur le marché crypto. En effet, l’approbation de son tout premier ETF avec staking est un événement qui pourrait propulser Solana vers une autre dimension. Les spécialistes attendent un afflux de capitaux compris entre 3 et 6 milliards de dollars sur la première année. Le cas échéant, cela positionnerait SOL dans la catégorie des poids lourds avec le Bitcoin et Ethereum. De plus, cela pourrait même redéfinir les rapports de force dans un cas particulier.

Une nouvelle ère pour Solana et le marché des altcoins

Pour l’ensemble du marché, ce nouvel ETF Solana est un point de virage stratégique. En fait, jusqu’ici, le marché des produits dérivés crypto s’est essentiellement axé autour des seuls Bitcoin et Ethereum. La raison évidente étant que ces deux cryptomonnaies ont quasiment acté leur statut de « Too Big to Fall ».

Une hégémonie qui a réussi à convaincre les investisseurs de leur pérennité sur la scène crypto et donc de la possibilité de positionnement à très long terme. Avec sa composante staking, ce nouvel ETF SOL fait donc un pas significatif dans cette direction. Et tout le marché des altcoins pourrait bien se voir propulser par cette dynamique.

Pour les institutionnels en quête de diversification sur le marché crypto, Solana se présente donc comme une alternative fiable. D’autant plus que cette crypto est l’une des plus intéressantes en termes de perspectives de rendement selon plusieurs spécialistes. Selon Ryan Lee, analyste en chef chez Bitget, cette approbation pourrait déclencher une vague d’adoption institutionnelle : “Solana pourrait attirer entre 3 et 6 milliards $ dès sa première année.”

Le staking, atout clé du nouvel ETF Solana

Ce nouvel ETF ne se contente pas de suivre le cours du SOL. Il introduit un élément inédit : le staking intégré, offrant environ 5 % de rendement passif.

Cette particularité change tout puisque d’un simple produit d’exposition au variations de cours, on obtient en plus, un outil générateur de revenus. Ainsi, en souscrivant à cet ETF vous profitez également de rendement réguliers sans avoir à manipuler directement le jeton.

Or les investisseurs institutionnels sont assez frileux à l’idée de la gestion d’un portefeuille crypto direct et des risques qui vont avec. Cet ETF avec staking est donc une voie alternative pour prétendre à des rendements réguliers sans ce casse-tête.

Pour les investisseurs institutionnels, souvent réticents à gérer des clés privées ou à naviguer sur la blockchain, c’est une porte d’entrée simplifiée et rentable vers le monde du staking.

Les précédents Bitcoin et Ethereum montrent la voie

Le précédent des ETF Bitcoin est éloquent. Lors de leur lancement, ils avaient attiré plus de 36 milliards $ de capitaux la première année. Les ETF Ethereum, à leur tour, ont généré 8,6 milliards $ en quelques mois.

En se basant sur ces tendances, JPMorgan estime que le marché des ETF Solana pourrait capter entre 3 et 6 milliards $, tandis qu’un éventuel ETF XRP pourrait aller jusqu’à 8 milliards $. En fait, chaque nouveau lancement d’ETF renforce un peu plus la légitimité de la cryptomonnaie concernée dans l’univers financier traditionnel.

Les acteurs institutionnels passent un nouveau rapport de vitesse

Dans les starting blocks, il n’y a pas que cet ETF. En effet, Canary aussi a indiqué sa volonté de lancer une gamme de produits similaires sur Litecoin et Hedera. Une multiplication d’initiatives qui confirme l’attrait grandissant pour les altcoins.

Pour les émetteurs, les ETF sont désormais une nouvelle façon de capitaliser sur la performance des cryptomonnaies dans un environnement plus familier pour les acteurs de la finance traditionnelle. Progressivement, le marché crypto se structure via ces produits réglementés. L’objectif est désormais d’attirer des capitaux massifs tout en offrant transparence et sécurité.

Un catalyseur pour la DeFi et les actifs tokenisés

L’impact va bien au-delà du seul cadre des ETF. Avec l’intégration du staking, ces produits pourraient rediriger une partie des flux vers la DeFi, la tokenisation d’actifs réels et les fonds multi-actifs crypto.

Ce mouvement accélère la convergence entre la finance traditionnelle et la blockchain. Solana devient ici un symbole de maturité. Un réseau performant, soutenu par des flux institutionnels et intégré dans des produits conformes aux régulations américaines.

Source : Bitwise

