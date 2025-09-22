Solana en feu : ce Golden Cross attire déjà les capitaux institutionnels

En l’espace de quelques jours, le jeton a bondi au-delà des 228 $, déclenchant un véritable électrochoc technique avec un Golden Cross explosif. Mais la surprise ne vient pas seulement de la performance technique de SOL. En effet, des entreprises, de Pékin à Wall Street, injectent déjà des millions dans l’écosystème. Résultat, Solana, bien plus qu’un altcoin ordinaire, attire désormais les capitaux institutionnels comme un aimant.

Une hausse alimentée par des flux inattendus

Solana continue inexorablement l’histoire d’une expansion prodigieuse malgré les conditions du marché. En effet, alors que la plupart des cryptomonnaies démarre cette journée dans le rouge, le jeton SOL dépasse les 228 $. Il s’agit de son plus haut niveau depuis février et cette performance est spécialement soutenue par une dynamique technique et des entrées de capitaux institutionnels.

Dernier épisode en date du côté de ces acteurs, la firme chinoise MOGU a annoncé un nouveau portefeuille d’investissement crypto comportant notamment BTC, ETH et SOL. Montant de l’opération, 20 millions de dollars. Dans le même temps, Safety Shot (société côtée au Nasdaq) investit 5 millions $ dans le memecoin BONK, renforçant l’écosystème Solana.

En somme, ces différentes annoncent traduisent clairement un changement de perception. Un nouveau paradigme qui s’opère manifestement dans le sens du renforcement de la crédibilité de de Solana en tant qu’alternative bitcoin pour l’investissement institutionnel. Pour les particuliers, cela pourrait être interprété comme un signe supplémentaire de la solidité et du potentiel de cette crypto.

Un signal technique qui rallume les espoirs

D’ailleurs, la récente évolution de SOL sur le plan graphique met en évidence un signal fort : un Golden Cross. En effet, la moyenne mobile courte est passée au-dessus de la longue. Or il s’agit d’un indicateur que les traders interprètent comme une confirmation de tendance haussière.

En quatre jours, le jeton SOL a bondi de 14 %, confirmant l’appétit des acheteurs. De plus, l’indice de force relative (RSI) se situe autour de 65. Cette configuration en-dessous de la zone de surachat laisse en principe, une marge de manœuvre considérable pour la progression.

Pour l’heure, en termes de niveaux clés à surveiller, les experts identifient l’intervalle entre 217 $ et 208 $ comme zone de support. Tant que celui-ci tient, les acheteurs gardent l’avantage. Et concernant une explosion totale, la zone de résistance à surveiller se trouve entre 240 $ et 250 $.

L’institutionnel prend position

Au-delà de toutes les considérations techniques, le fait marquant de cet exercice reste la montée en puissance des positions institutionnelle sur Solana. L’allocation de MOGU confirme que l’adoption n’est pas limitée aux marchés occidentaux. L’initiative de Safety Shot, qui a même créé une entité dédiée (BONK Holdings LLC), souligne encore plus la dynamique de cette évolution.

Les investisseurs corporate se servent des géants BTC et ETH comme socle pour ensuite explorer les écosystèmes émergents. En clair, Solana n’est plus seulement un “altcoin spéculatif”. Il est perçu comme un pari stratégique, capable de combiner rendement, innovation et diversification.

Perspectives : consolidation avant la prochaine vague ?

À court terme, Solana consolide au-dessus des 220 $. Cette zone servira potentiellement de tremplin si la pression à l’achat parvient à dominer le rapport de force. Ensuite, le maintien de l’élan jusqu’au franchissement des 240 $ ouvrira la voie vers un test des 250 $, niveau non revu depuis janvier.

À l’inverse, une cassure du support des 217 $ ramènerait le prix vers 208 $, voire plus bas si le marché global se fragilise. Pour l’instant, le volume croissant plaide en faveur d’une poursuite de la tendance.

Solana en terrain de confiance

Entre un Golden Cross technique et des flux institutionnels concrets, Solana se retrouve au cœur de l’attention. Le projet bénéficie d’un alignement rare : un signal graphique fort et une reconnaissance croissante des investisseurs corporates.

Si les résistances tombent, la prochaine étape se situera bien au-delà des 250 $. Pour les traders comme pour les institutionnels, Solana incarne aujourd’hui l’un des paris les plus attractifs du marché crypto.

