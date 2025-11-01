ETF Solana : 4 jours d’afflux record alors que les ETF Bitcoin et Ethereum reculent

Solana attire tous les regards. En quatre jours seulement, ses ETF spot ont enregistré près de 200 millions de dollars d’entrées, pendant que Bitcoin et Ethereum encaissent des sorties massives. Une rotation des capitaux est en cours, et Solana semble bien parti pour devenir la nouvelle star des institutionnels.

Solana explose les compteurs : 4 jours d’afflux record sur ses ETF

Les investisseurs institutionnels semblent avoir trouvé leur nouvelle coqueluche : Solana. En seulement quatre jours, les ETF spot basés sur SOL ont enregistré près de 199 millions de dollars d’entrées nettes. Rien que vendredi, c’est 44,48 M$ qui ont afflué vers ses ETFs.

Et pendant ce temps, les ETF Bitcoin et Ethereum reculent nettement. Sur la même période, les fonds BTC ont subi près de 192 M$ de sorties, tandis que les ETF ETH perdaient 98 M$. Les institutionnels semble se tourner vers des projets plus jeunes et potentiellement plus explosifs.

Pourquoi ces entrées massives ne font pas monter le prix du SOL ?

C’est la question que tout le monde se pose : si des millions affluent dans les ETF Solana, pourquoi le prix du token chute ? En effet, SOL a perdu près de 4 % sur la semaine, ce qui peut sembler contradictoire. En apparence, un afflux massif devrait faire grimper le prix. Alors, que se passe-t-il ?

D’abord, il faut savoir que ces ETF n’achètent pas forcément leur SOL sur les marchés classiques. Certains utilisent des circuits OTC (de gré à gré) ou des “Authorized Participants” qui créent des parts sans impact direct sur le prix spot. Ensuite, le marché crypto reste fragile dans son ensemble, certains traders prennent leurs bénéfices. Résultat : les achats via ETF sont compensés par des ventes sur le marché, ce qui maintient la pression à la baisse.

Pour l’ETF Solana a autant de succès

Si Solana attire autant, ce n’est pas juste par effet de mode. L’un des atouts majeurs des ETF SOL, c’est qu’ils permettent le staking. Et dans un contexte où les taux d’intérêt traditionnels font de moins en moins rêver, ce genre de “yield” fait la différence.

Solana est aussi perçu comme une infrastructure solide du Web3. Ultra rapide, peu coûteux, et avec un écosystème en pleine croissance. Pour les investisseurs déjà bien exposés à Bitcoin et Ethereum, Solana est une alternative crédible avec plus de potentiel de croissance.

Et pendant que les institutionnels se tournent vers Solana, certains misent sur des projets plus décalés comme PEPENODE, un meme coin en pleine prévente qui réinvente le minage crypto en jeu « mine-to-earn », qui vous récompense en memecoins.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Un mouvement durable ou une hype passagère ?

Est-ce que cet engouement pour les ETF Solana va durer ? Difficile à dire. Le lancement a été impressionnant, d’autant plus que tout s’est fait sans effet d’annonce artificiel : pas de volumes gonflés, juste de la demande organique. Comme le souligne Eric Balchunas de Bloomberg, cela permet de mieux mesurer l’intérêt réel des investisseurs.

$BSOL is beginning life with $220m in assets. Impressive, already half the size of $SSK. Surprised they didn't hold off tho and have it come in on Day One to get volume and flows higher. Good news is now we'll have only organic, easier to measure true demand pic.twitter.com/bHXQuCRw1Z — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 28, 2025

Mais d’autres sont plus prudents. Ils rappellent que ce genre de mouvement peut être temporaire, voire purement technique. On a déjà vu des lancements d’ETF provoquer des pics d’activité, suivis de longues phases de consolidation. La vraie question, c’est de savoir si les institutionnels vont vraiment intégrer SOL dans leurs portefeuilles long terme, ou s’ils testent juste un nouveau produit financier.

Faut-il acheter Solana maintenant ?

On ne va pas tourner autour du pot : ce genre de news donne envie de foncer. Mais ce n’est pas toujours le bon timing. Le token a déjà bien monté ces derniers mois, et même si les signaux sont encourageants côté ETF, le marché reste hésitant. Attendre un repli plus marqué ou un signal haussier plus clair peut être plus sage.

Comme toujours en crypto, il faut faire vos propres recherches (DYOR), ne pas suivre aveuglément la hype, et garder une gestion du risque solide. Solana reste un projet fort, soutenu par des metrics solides et un réel intérêt institutionnel… mais les retournements de tendance peuvent être brutaux.

