ETF SOL, HBAR, LTC : bilan et résultats du premier jour

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 29, 2025

Vous n’avez pas pu passer à côté, Solana, Hedera et Litecoin sont désormais accessibles via des produits régulés, cotés sur le NYSE et le Nasdaq. Une bonne nouvelle pour ces altcoins, qui ouvre leurs portes à un afflux de capitaux institutionnels. Mais alors, lequel de ces ETF a le plus convaincu les investisseurs dès le premier jour ? Et comment les tokens eux-mêmes ont réagi sur le marché crypto ? Entre volumes, cotations et surprises, on résume tout ici.

Solana ETF (BSOL) : des volumes énormes dès le départ

L’ETF de Solana, lancé par Bitwise sous le ticker BSOL, a directement fait sensation. Selon les données de Farside Investors, le BSOL de Bitwise a enregistré 69,5 millions $ d’inflows nets dès le premier jour. C’est tout simplement le plus gros lancement pour un ETF crypto sur une altcoins en 2025.

Un chiffre qui surclasse largement ses concurrents du jour. Pourtant, le cours de l’ETF a terminé en baisse de 3,58 %, à 25,55 $. Rien de dramatique, surtout quand on sait que Bitwise offre 0 % de frais pendant 3 mois pour attirer les premiers investisseurs.

Mais là où ça devient intéressant, c’est du côté du token SOL. Malgré la baisse de l’ETF, le cours de Solana est resté solide, avec un joli +5 % sur la semaine, autour de 194 $. Le volume de trading est aussi très élevé, avec plus de 7 milliards $ échangés en 24h. Solana reste clairement le préféré des gros portefeuilles. Et ça se voit.

Hedera ETF (HBR) : modeste mais prometteur

L’ETF de Hedera, coté sur le Nasdaq sous le nom HBR, a été beaucoup plus discret. Il n’a échangé “que” 305 000 parts environ, soit autour de 8 millions $ le jour de son lancement. Le prix a lui aussi reculé, avec une clôture à 27,09 $, en baisse de 5,70 %. Moins de hype, moins de volume, et moins de visibilité médiatique… mais ça ne veut pas dire que le projet est à sous-estimer.

Car côté marché crypto, le token HBAR a connu une excellente semaine. Il affiche un bond de +14,1 %, pour s’établir à 0,1945 $. Un score bien supérieur à ses concurrents du jour. Même si le volume reste plus modeste que Solana (environ 678 millions $ sur 24h), Hedera a attiré de nouveaux regards. Pour une crypto souvent jugée “hors des radars”, c’est plutôt une jolie revanche.

Litecoin ETF (LTCC) : un lancement discret pour le doyen du crypto

On termine avec le vétéran du trio : Litecoin, qui a vu son propre ETF (LTCC) débarquer lui aussi sur le Nasdaq. Mais contrairement aux deux autres, ce lancement est passé presque inaperçu. À peine 54 000 parts échangées, soit un volume total d’environ 1,3 million $. Et une clôture en baisse, à 24,13 $, pour une perte de 4,78 %. Le produit a été lancé par Canary Capital, mais sans véritable campagne de communication derrière. Résultat : peu d’investisseurs se sont rués dessus.

Et pourtant, sur le marché crypto, LTC a plutôt bien tenu le coup. Il s’échange actuellement à 97,89 $, en hausse de +5,72 % sur la semaine. Son volume 24h dépasse 1,6 milliard $, ce qui prouve qu’il reste un actif très liquide. Litecoin continue donc de jouer son rôle d’“argent de la crypto” pour certains, même si son ETF n’a pas encore trouvé son public.

Dès le premier jour, Solana a pris une vraie avance. En volume, en visibilité, en dynamisme… l’ETF BSOL s’impose comme un produit sérieux. Hedera surprend agréablement avec un token en forte hausse, même si son ETF reste timide. Litecoin, fidèle à lui-même, garde une base solide mais manque de fraîcheur pour séduire la Bourse.

Et si vous préférez garder le contrôle total de vos cryptos plutôt que de les confier à un ETF, pensez à Best Wallet : un wallet multichain simple, sécurisé et compatible avec plus de 60 blockchains.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Source : FarSide Investor

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :