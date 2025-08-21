Singapour se lance dans la tokenisation crypto : opportunités majeures à venir ?

Le marché des Real-World Assets, une véritable opportunité pour les prochaines années ? Cela est en bonne voie lorsqu’on se penche sur les avancées réglementaires et le soutien des États-Unis avec l’entrée des institutionnels. Cependant, de l’autre côté du globe, Singapour souhaite également emboîter le pas et se lancer dans les RWA. De quelle manière, et pour combien de temps ? Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette étape pour l’adoption Web 3.

Singapour s’ouvre aux Real-world assets avec DBS

C’est une très bonne nouvelle pour le continent asiatique. DBS, la plus grande banque de Singapour, annonce l’émission de produits tokenisés sur la blockchain ethereum.

Ces produits tokenisés seront exclusivement accessible pour des investissements qualifiés ainsi que les institutionnels. Le premier produit, annoncé par DBS, est un « cash-settled cryptocurrency-linked participation notes ». En quoi cela consiste exactement ? Concrètement, c’est un produit dérivé avec une échéance.

Arrivé à terme, DBS fournira un paiement en espèce qui dépendra des performances du produit. Cela permet, aux institutionnels, de s’exposer aux cryptomonnaies de manière directe tout en restant dans le parcours financier traditionnel. Pour ce premier produit, les plateformes tierces mises à contribution sont ADDX, DigiFT et HydraX.

En proposant un RWA portant sur un tel véhicule d’investissement, cela permet de réduire le ticket d’entrée pour en détenir. En effet, l’investissement minimal étant à l’origine de 100 000 dollars, celui-ci est désormais réduit en unités fongibles de 1 000 dollars. Pour les petits portefeuilles, le déploiement des premiers RWA est une très bonne nouvelle en élargissant les possibilités d’investissement.

Par ailleurs, selon DBS, cela n’est que la première étape. La banque devrait émettre, dans un futur proche, des actions et des crédits au format tokenisé.

Peu à peu, les grandes banques de la finance traditionnelle emboitent le pas. D’autres acteurs ont manifesté leur intérêt avec de premiers produits, notamment HSBC avec son Tokenised Deposit Services ou Goldman Sachs avec sa blockchain privée depuis novembre 2024.

RWA : un marché à très fort potentiel ?

Dans le cadre de cette initiative, le choix d’ethereum par DBS pour déployer des RWA n’est pas anodin, bien au contraire. Avec une TVL de près de 26 milliards de dollars, cette blockchain historique domine très clairement le secteur.

Stablecoins inclus, ethereum détient plus de la moitié des parts de marché et s’approche des 400 RWA déployés. Un chiffre majeur qui démontre l’intérêt du marché à son encontre.

Ethereum : un catalyseur majeur donnant naissance à des projets DeFi

En parallèle, ethereum connaît depuis plusieurs semaines une hausse de son cours. Avec des entrées nettes importantes sur les ETF spot, cela apporte un véritable soutien acheteur, ce qui rend la blockchain bien plus attractive avec le retour de la liquidité et la hausse des rendements on-chain.

En parallèle, d’autres projets se développent à toute vitesse. Par exemple, le projet Wall Street Pepe, ayant levé plusieurs dizaines de millions de dollars en 2024 sur ethereum, annonce son déploiement sur la blockchain Solana.

