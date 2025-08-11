Le Salvador prêt à lancer les banques d’investissement en Bitcoin
Le Salvador, patrie de Nayib Bukele, le « philosophe-roi », comme il se présente sur son compte X, pousse plus loin les feux du Bitcoin (BTC), crypto-monnaie reine du pays. Le 7 août, l’Assemblée législative a adopté une loi entérinant le lancement des premières banques d’investissement en Bitcoin au monde.
Pour mémoire, le Bitcoin a cours légal dans le plus petit pays d’Amérique centrale depuis le 7 septembre 2021, après l’adoption de la « Ley Bitcoin » par l’Assemblée législative le 8 juin de la même année. L’intégration du BTC dans l’économie avance aussi vite en Amérique du Sud. Il y a quelques jours, c’est le Brésil qui annonçait être prêt à ajouter du Bitcoin à ses réserves nationales.
Une loi innovante avec des garde-fous
Le jeudi 7 août, les députés de l’Assemblée législative du pays ont approuvé à une large majorité (55 voix sur les 60 députés qui y siègent), la loi sur les banques d’investissement. Celle-ci établit une réglementation spécialisée qui autorise la création de ces établissements qui pourront opérer et fournir des services en Bitcoin (BTC) comme la gestion d’actifs, le conseil financier, la structuration d’opérations de M&A, le financement structuré, entre autres.
Ces banques pourront également émettre des instruments financiers, opérer sur les devises et participer aux marchés traditionnels et numériques. En outre, ces entités pourront agir en tant qu’émetteurs et fournisseurs de services de bitcoins, de stablecoins et de jetons adossés à des matières premières. La Banque centrale de réserve (BCR) régulera ces banques, tandis que la Superintendance du système financier (SSF) supervisera leur fonctionnement et leur conformité.
Les pouvoirs publics ont ainsi fixé des conditions d’entrée. La nouvelle réglementation ne s’adresse qu’aux personnes physiques ou morales averties et ayant une expérience approfondie des opérations financières. Le patrimoine minimum pour tenter l’aventure devra être égal ou supérieur à 250 000 dollars. De manière plus précise, il pourra comprendre des espèces, des actifs à forte liquidité, des bitcoins, des obligations d’État, des bons du Trésor tokénisés ou de l’or tokenisé.
Un outil de développement économique stratégique
Depuis un peu plus d’un an, le Salvador est engagé dans un programme de développement économique d’envergure. En juillet 2024, le président Nayib Bukele a donné les grandes orientations de son plan de croissance qui comporte 6 phases (alimentation, technologie, logistique, etc.). Avec cette nouvelle loi, le pays, dont le PIB a progressé de 2,6% en 2024 selon le FMI, veut attirer les capitaux privés internationaux et moderniser son système financier. En se positionnant comme un hub financier régional dynamique, le pays compte accélérer le développement d’actifs stratégiques (infrastructures, énergie, technologie et innovation) et la transformation économique globale du pays.
La loi a le soutien plein et entier de Nuevas Ideas, parti de la majorité présidentielle. Ainsi, Dania González, à la tête de la Commission Technologies, tourisme et investissements, a déclaré le 7 août que que ces banques « apporteront des conseils à leurs clients pour vendre des actions ou des obligations sur les marchés financiers, faciliter la vente et l’achat d’entreprises, et pourront aussi intervenir comme consultants dans le cadre de projets majeurs d’investissement. »
Source : Diario El Salvator
