Millionnaire en crypto ? 3 altcoins à surveiller pour gagner gros en 2025

Le marché des cryptomonnaies évolue dans le rouge depuis plusieurs jours. Est-ce que la tendance se prolongera avec la formation de nouveaux creux durant les prochaines semaines ? Pas forcément. Aujourd’hui, nous vous proposons une sélection de trois altcoins à surveiller attentivement au regard de la configuration graphique ainsi que leurs fondamentaux.

Bitcoin Hyper : une prévente idéale pour s’exposer à la hausse du bitcoin

Devenir millionnaire sur le marché, cela est bien plus facile à dire qu’à faire. Cependant, avec les milliers de cryptomonnaies lancées chaque année, la volatilité au regard des faibles capitalisations ou les arnaques qui se multiplient sur les memecoins, comment s’en tirer sur le marché ?

Certaines préventes restent toujours attractives, malgré une bulle qui remonte à quelques années plus tôt. Bitcoin Hyper, le premier Layer 2 Bitcoin, est l’opportunité de s’exposer à bitcoin, tout en bénéficiant des avancées technologiques espérées par le projet : apporter la DeFi, directement sur la blockchain bitcoin, ce qui ouvrirait les memecoins et les NFT à un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars.

Levant plus de 10 millions de dollars en quelques mois, le marché se tourne actuellement vers ce projet en raison de son potentiel haussier, et de son positionnement comme le tout premier écosystème DeFi, nativement intégré à BTC. Avec le jeton natif HYPER, s’exposer à ce dernier permettra une double exposition au roi des cryptos.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Hyperliquid, un projet indispensable pour le développement de la DeFi

Dans un second temps, se tourner vers Hyperliquid, le premier DEX du marché, est très probablement une bonne solution. Hyperliquid est la figure montante du marché crypto depuis 2024, en raison d’un airdrop très rentable et d’un produit fonctionnel et polyvalent, accessible on-chain.

Ayant parfois atteint le top 10 sur Coinmarketcap, avec un Layer 1 en pleine expansion, HYPE a récemment atteint de nouveaux sommets. Actuellement, le cours évolue autour des 40 dollars, ce qui lui permet de construire une zone de support pour les prochains mois, tant que bitcoin et ethereum ne chutent pas vers le sud.

Les innovations apportées dans l’écosystème Hyperliquid influencent directement l’activité des autres projets, obligeant la DeFi à innover dans le bons sens, en faveur des utilisateurs.

Au regard de l’intérêt accordé par le marché, les premières réserves stratégiques HYPE et la croissance de la TVL, Hyperliquid est en bonne voie pour de nouveaux sommets durant les prochains mois, mais pas assez pour rendre riche, hormis si vous démarrez avec un portefeuille très conséquent.

XRP : l’altcoin avec la plus forte communauté en 2025

Pour conclure sur ce classement des trois altcoins à fort potentiel pour la rentrée, XRP (Ripple) mérite sa place, mais pour quelles raisons ? Très concrètement,

Tout d’abord, le projet s’ouvre aux institutionnels avec XRP Ledger et l’approbation politique des États-Unis pour son projet.

avec XRP Ledger et l’approbation politique des États-Unis pour son projet. RLUSD est en pleine croissance , à la quinzième place dans ce secteur avec une valorisation à hauteur de 660 millions de dollars.

, à la quinzième place dans ce secteur avec une valorisation à hauteur de 660 millions de dollars. Également, Ripple adopte une politique d’expansion avec le rachat de nombreux acteurs.

avec le rachat de nombreux acteurs. Enfin, la volonté de s’ouvrir au secteur bancaire avec la demande d’un Master Account auprès de la FED et la National Bank Charter.

Pendant longtemps écarté par les analystes et les investisseurs, la sortie de la zone d’ombre vis-à-vis du procès avec la SEC joue en faveur de XRP. Bien qu’il évolue légèrement sous les trois dollars ce jeudi 21 août, la tendance à long terme reste cependant haussière. Ainsi, vous avez entre vos mains trois actifs à surveiller attentivement durant les prochaines semaines.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :