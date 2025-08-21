LINK à 100 $ ? Les experts parient sur un boom historique

Auteur Julien Leroy
Dernière Mise à Jour: Août 21, 2025

Et si Chainlink (LINK) était la surprise de cette fin d’année ? La question peut sembler osée, mais elle circule de plus en plus sérieusement dans les cercles crypto. Certains analystes vont jusqu’à prédire un prix de 100 dollars par token d’ici fin 2025. Accumulation par les gros portefeuilles, intégrations dans la DeFi, développement de nouvelles technologies… les signaux se multiplient. Alors, est-ce vraiment le moment de s’y intéresser ?

Un retour en grâce porté par les fondamentaux

Aujourd’hui, LINK tourne autour des 26 $, après un rebond qui a surpris plus d’un observateur. Cette reprise s’explique en partie par une série de bonnes nouvelles : Chainlink a récemment été intégré à Bitget via son système Proof of Reserve, et plusieurs projets DeFi comme Pendle ou ICE s’appuient désormais sur sa technologie.

Mais ce qui retient surtout l’attention, c’est l’accumulation silencieuse par les baleines. De nombreux LINK sont retirés des plateformes d’échange, ce qui laisse penser que certains acteurs misent sur une hausse à moyen terme.

Point d’accumulation des baleines

Dans le même temps, Chainlink continue de développer le CCIP, un outil très utile pour le marché, qui permet aux blockchains de communiquer entre elles.

5) these aren’t just tech pilots; they’re beachheads in regulated tokenization workflows



chainlink is the first to solve compliance-grade interoperability + asset verification, making it the default choice for institutions who can’t afford operational or reputational risk pic.twitter.com/PIlTfKhdG2 — David Attermann (@atterX_) August 14, 2025

S’il devient largement utilisé, notamment par les banques ou les grandes plateformes crypto, la demande pour le token LINK augmentera énormément.

Les prévisions se réchauffent

Côté analystes, les prévisions sont variées… mais de plus en plus optimistes. Le trader Michael van de Poppe reste prudent et voit LINK évoluer entre 25 et 30 dollars dans les prochains mois.

D’autres, comme VirtualBacon, envisagent un scénario beaucoup plus ambitieux, avec un prix qui pourrait grimper jusqu’à 100 dollars, à condition que les bons catalyseurs s’enclenchent.

Même au sein du projet, l’optimisme est de mise. Sergey Nazarov, cofondateur de Chainlink, parie sur une forte adoption de ses solutions par les institutions. Enfin, selon une étude de Gartner, LINK pourrait atteindre environ 48 dollars à l’horizon 2030 si la croissance se poursuit de manière régulière.

Qu’est-ce qui pourrait vraiment faire exploser le prix du LINK ?

Pour que LINK atteigne 100 dollars, il faudra bien plus qu’un simple effet de mode. Plusieurs conditions doivent être réunies.

D’abord, le succès du CCIP. Si ce protocole devient un standard pour connecter les blockchains entre elles, la demande pour LINK pourrait bondir. Ensuite, l’essor des actifs tokenisés du monde réel, ou RWA, pourrait également renforcer le rôle de Chainlink dans la finance.

Enfin, la rareté joue en faveur du token. Entre le staking et le retrait massif de tokens des exchanges, l’offre disponible baisse. Dans un marché haussier, ce type de configuration a souvent mené à des hausses brutales.

Trois scénarios à envisager

À ce stade, plusieurs trajectoires sont possibles. La plus réaliste à court terme serait une stabilisation autour des 30 à 35 dollars, portée par les fondamentaux du projet. Si l’adoption du CCIP et des oracles s’accélère, LINK pourrait monter jusqu’à 40 ou 50 dollars.

Quant au scénario à 100 dollars, il nécessite un bull run, un afflux massif de capitaux, et une adoption rapide par les institutions. Ce n’est pas impossible, étant l’utilité et l’intérêt croissant pour LINK.

LINK, une crypto à surveiller de près

LINK n’est peut-être plus aussi silencieux qu’avant. Le projet continue de se renforcer techniquement, les investisseurs montrent un intérêt croissant, et les perspectives d’adoption sont bien réelles.

Un prix à 100 dollars n’est pas garanti, loin de là. Mais dans le contexte actuel, cette cible n’est plus vue comme une simple exagération. Si les conditions de marché deviennent favorables, Chainlink pourrait bien signer l’un des plus beaux retours de cette fin de cycle.

Source : TradingView

