Crypto crash : 450 millions $ effacés en quelques heures, BTC, ETH et XRP touchés

Plus de 450 millions de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées en quelques heures. Un chiffre qui illustre la fragilité de la récente hausse. Les plateformes Bybit et Binance ont concentré la majorité des liquidations. Les plus gros dégâts concernent Ethereum, suivi de près par Bitcoin. D’autres grandes capitalisations, comme XRP et Solana, n’ont pas été épargnées.

Bitcoin trébuche sous pression

Le Bitcoin a vu disparaître près de 101 millions de dollars en positions longues. Après avoir perdu le support des 118 000 $, il peine désormais à retrouver un point d’équilibre.

Actuellement, le BTC évolue entre 111 000 et 112 000 $, en s’appuyant brièvement sur sa moyenne mobile à 100 jours. Mais le danger demeure. En effet, un passage sous les 110 000 $ ouvrirait la voie à un repli vers 104 000 $, un niveau qui pourrait accélérer la chute.

L’indice RSI, en perte de vitesse, confirme un changement de sentiment. Autrement dit, le marché n’est plus dans une dynamique de confiance, mais dans une phase d’attente prudente.

Ethereum : la plus grosse victime

Ethereum a été l’actif le plus touché. Plus de 176 millions $ ont été liquidés en une seule journée. Après un pic proche de 4 800 $, l’ETH est revenu autour de 4 200 $.

Son RSI est revenu sur une zone neutre, mais les liquidations massives montrent que la pression acheteuse s’est affaiblie. Si les ventes s’accélèrent, l’ETH pourrait retomber vers 3 600 $. Toutefois, le premier support à surveiller reste la moyenne mobile 50 jours à 4 040 $.

À moyen terme, Ethereum conserve un avantage par rapport aux autres altcoins. Sa demande on-chain et son rôle central dans la DeFi continuent de soutenir sa crédibilité, même en période de correction.

XRP et Solana également fragilisés

Les secousses n’ont pas épargné les autres grandes capitalisations. XRP et Solana affichent ensemble plus de 25 millions $ de liquidations. Des chiffres plus modestes que pour BTC et ETH, mais qui renforcent le sentiment général de vulnérabilité.

Ces actifs demeurent dépendants des mouvements du Bitcoin. Si le BTC perd son support clé, les altcoins seront les premiers à plonger davantage.

Une correction typique, mais risquée

Faut-il y voir un krach ou un simple ajustement ? Les liquidations massives font partie du fonctionnement d’un marché dominé par le trading à effet de levier. Après une phase de rallye, de tels mouvements sont fréquents.

Cependant, la violence de cette vague rappelle une vérité plutôt désobligeante. La hausse récente repose sur des bases fragiles. Tant que Bitcoin reste en équilibre précaire autour des 110 000 $, la volatilité restera élevée.

De la prudence avant tout

Ce crash de 450 millions $ agit comme un avertissement. Il ne s’agit pas encore d’un effondrement structurel, mais d’un rappel brutal des risques liés au levier.

Bitcoin tient un support crucial. Ethereum reste solide sur le long terme, mais vulnérable à court terme. XRP et Solana suivent la tendance sans véritable indépendance.

En clair, le marché reste ouvert aux opportunités mais il y a désormais un mot d’ordre à garder à l’esprit. Dans un environnement aussi fragile, la frontière entre simple correction et vraie panique est mince.

Source : Tradingview

