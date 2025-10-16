Et si la Fed n’y était pour rien ? QCP dévoile le vrai moteur du rallye

Le marché crypto semble avoir trouvé un nouveau souffle, mais cette fois, la Réserve fédérale n’en est pas le principal moteur. Dans sa dernière note, le fonds singapourien QCP Capital affirme que l’époque où les investisseurs suivaient obsessionnellement les décisions de taux de la Fed est révolue. Les marchés mondiaux seraient en effet, entrés dans une nouvelle phase de “dépendance à la liquidité”.

Bitcoin, l’or et la nouvelle carte de la liquidité

Désormais, les rallyes seraient plus une affaire de flux de capitaux internationaux, de bilans des banques centrales et de dédollarisation. En effet, une enquête menée par QCP Capital révèle que la corrélation record entre le Bitcoin et l’or, dépasse 0,85.

Une synchronisation historique et rarement observée, qui montre que les deux actifs réagissent aux mêmes forces. Achats massifs de banques centrales, affaiblissement du dollar et recherche de protection institutionnelle.

Le fonds souligne que ces flux de “dédollarisation”, notamment en provenance d’Asie et du Moyen-Orient, alimentent simultanément les marchés du métal jaune et du numérique. En clair, les banques centrales achètent de l’or, les institutions accumulent du Bitcoin. Une dynamique qui se reflète déjà dans les chiffres :

Or : autour de 4 141 $ l’once, en hausse sur fond de tensions géopolitiques.

Bitcoin : proche de 110 500 $, en léger repli mais toujours dans un canal haussier.

Ethereum : autour de 3 900 $, sous pression mais stable face à la baisse du dollar réel.

La Fed, plus figurante qu’actrice

Les marchés à terme de Kalshi confirment cette transition. Les traders anticipent trois baisses de taux d’ici fin 2025, soit 75 points de base d’assouplissement. Un scénario modéré qui ne suffit pas, à lui seul, à expliquer l’optimisme des marchés.

Ce que QCP met en lumière, c’est le fait que la liquidité mondiale se régénère en dehors du cadre américain. L’expansion des bilans des banques centrales asiatiques et les flux interbancaires dédollarisés alimentent les marchés de risque dont celui de la crypto.

La Fed, autrefois centre du monde, n’est plus qu’un rouage parmi d’autres. Le véritable levier du rallye, selon QCP, vient de l’abondance de capitaux en quête de refuge non corrélé.

Vers des rallyes plus lents mais fondamentalement plus solides

Contrairement aux précédents cycles, QCP Capital ne s’attend pas à un bull run explosif. Le scénario le plus probable reste celui d’un “slow-burn rally”. Il s’agit d’une hausse progressive nourrie par la liquidité, pas par la spéculation. Sur Kalshi, la probabilité que le BTC franchisse ce seuil d’ici fin 2025 atteint 51 %, et 33 % pour un test à 140 000 $.

Ce rallye lent s’explique aussi par une mécanique de marché plus disciplinée. Les flux de liquidité mondiale soutiennent la tendance, mais sans euphorie. Ce n’est pas un bull market alimenté par l’adrénaline, mais une ascension durable nourrie par la liquidité.

Une nouvelle hiérarchie des actifs

Cette lecture change profondément la grille d’analyse macro. L’or reprend son rôle de stabilisateur monétaire. Bitcoin s’impose comme un proxy liquide de ces flux. Les actions paraissent de plus en plus décorrélées, dépendantes des bénéfices plutôt que de la politique monétaire.

Même si le Bitcoin connait un recul hebdomadaire d’environ 8,30 % cette semaine, et l’Ether de 6,20 %, le fond du marché reste haussier. Les investisseurs se repositionnent dans un environnement où la liquidité mondiale, et non les taux de la Fed, dicte le tempo.

Un repositionnement stratégique de la liquidité dans les mouvements de marché

La position de QCP Capital est on ne peut plus clair. Le vrai moteur du marché n’est plus la Fed, mais la liquidité mondiale. Les banques centrales, la dédollarisation et la quête de rendement institutionnel tissent désormais la toile de fond d’un cycle haussier plus lent, mais plus résilient.

Autrement dit, la Fed peut encore influencer le marché, mais elle n’en détient plus la clé. Et tant que la liquidité coulera, le Bitcoin, l’or et l’Ethereum continueront de flotter sur la même vague.

Source : QCP Capital

