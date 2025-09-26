Pourquoi le marché crypto s’effondre ? Les 4 facteurs clés à connaître

Cette semaine, le marché crypto est parti à la baisse avec une force rarement vue. Bitcoin, Ethereum, XRP et les altcoins majeurs ont reculé brusquement. Des signaux macro agressifs et des mécanismes techniques complexes ont notamment poussé les traders vers des vagues de liquidations massives. Mais au-delà du chaos apparent, quatre grands moteurs expliquent cette correction.

Des options en passe d’expirer : 23 milliards de dollars sous pression

Chaque trimestre, l’expirations de certains groupes d’option est toujours un moment sensible pour le marché. Cette fois, ce sont 23 milliards $ de contrats sur BTC et ETH qui arrivent à échéance.

Or en règle générale, il s’agit d’un facteur d’explosion de volatilité. Et pour cause, les grands acteurs cherchent généralement à pousser les prix vers le “max pain”. Il s’agit du niveau pression à la vente où le maximum de contrats perdent de la valeur. Pour ce trimestre, il est estimé à 110 000 $ pour Bitcoin et 3 700 $ pour Ethereum.

En conséquence, les prix sont comme attirés vers ces zones. Malheureusement ce sont souvent les traders particuliers qui en font les frais pendant que les baleines profitent de l’effet. C’est un mécanisme bien connu mais redoutable.

Le risque de shutdown américain : une ombre politique

Le deuxième facteur vient de Washington. Les marchés évaluent désormais une probabilité de 67 % qu’un shutdown du gouvernement américain se produise au 1er octobre.

Le risque est réel et de taille. En effet, lorsque l’État fédéral ferme ses portes faute de budget approuvé par le congrès, l’économie ralentit. Les investisseurs fuient les actifs risqués. Historiquement, les cryptos n’y échappent pas.

La peur d’un blocage budgétaire ajoute donc une couche d’incertitude. Et dans un climat de doute, les portefeuilles se tournent vers la sécurité. Les cryptos sont vendues, parfois brutalement. Et c’est peut-être en prévision de cet événement que la capitalisation du marché est en nette recul.

Des données économiques trop solides : un effet paradoxal

La publication des chiffres de la croissance américaine est le troisième paramètre à prendre en compte dans la lecture de la situation actuelle. Le PIB du 2ᵉ trimestre a été révisé à la hausse, à 3,8 %, contre 3,3 % attendu.

Mais pourquoi ce ne serait pas une bonne nouvelle ? En fait, si les chiffres sont trop en faveur d’une économie performante, la Fed ne dispose plus de raisons techniques suffisamment solide pour baisser ses taux rapidement. Or sans détente monétaire, la liquidité se raréfie.

Autrement dit, moins d’argent disponibles pour l’investissement. En fin de compte, les cryptos, sensibles à la disponibilité de capitaux, en subissent les conséquences. C’est un paradoxe classique : de bons chiffres économiques peuvent peser sur les actifs risqués.

Levier excessif : une purge inévitable

Enfin, le dernier facteur est interne au marché. Ces dernières semaines, de nombreux particuliers ont ouvert des positions à fort effet de levier. La frénésie a été particulièrement visible sur les altcoins via les plateformes de dérivés.

À un moment, l’open interest des altcoins a presque doublé celui du Bitcoin. Une situation difficilement acceptable. Quand les prix ont commencé à reculer, les liquidations automatiques se sont enchaînées.

Cette cascade de ventes forcées a amplifié la chute. Un effet boule de neige, classique en crypto, qui transforme une correction normale en véritable effondrement.

Les baleines aux commandes ?

Pris séparément, ces quatre facteurs expliquent déjà beaucoup. Mais certains analystes avancent une thèse plus cynique. Selon eux, les baleines orchestrent ce scénario.

Dans l’idée, il s’agirait de profiter de la panique, pousser les petits investisseurs à vendre, puis accumuler à bas prix avant un rebond au dernier trimestre. Cette idée n’est pas nouvelle. L’histoire de la crypto est pleine d’épisodes où les gros acteurs piègent le marché avant une envolée.

Quoi qu’il en soit, le climat actuel invite à la patience. C’est ici que les outils de veille comme Snorter prennent tout leur sens. La capacité à identifier les départs de feu fera toute la différence au niveau de la performance de chaque investisseur. Une tâche à laquelle Snorter a démontré de splendides performance.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Lookonchain

